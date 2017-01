Leacuri împotriva mătreţii

1

am scapat de matreata

Am avut probleme cu matreata si cu mancarimea scalpului mult timp. Dupa ce am incercat mai multe produse, fara rezultat, m-am hotarat sa merg la un doctor dermatolog bun. Doctorul mi-a dat ca tratament un sampon natural anti-matreata pe baza ulei 100% pur din arbore de ceai(tea tree oil) de la Thursday Plantation. Pe langa samponul care mi-a dat doctorul, eu mi-am cumparat si o sticluta cu ulei 100% pur din arbore de ceai(tea tree oil). Am zis ca la inceput sa fie mai puternic samponul, si am pus o parte din ulei direct in sampon sau cateodata direct in mana peste sampon. Efectele au fost super bune, matreata mea a disparut complet si mancarimea scalpului odata cu matreata. Un alt aspect placut la sampon este ca nu face spuma cum fac produsele chimice si miroara incredibil de bine…a natura.