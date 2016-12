Leacuri de iarnă pentru mâinile aspre

Ştire online publicată Luni, 16 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Frigul și aerul uscat din această perioadă afectează puternic și pielea mâinilor. Or, prin efectul de deshidratare, pielea mâinilor devine mată, aspră, lipsită de strălucire și parcă îmbătrânită. Mai mult, potrivit Unica.ro, pielea mâinilor, fiind aproape lipsită de glande sebacee, care ar proteja-o prin secreția de sebum, devine fragilă și începe să crape! Așa apar fisurile de pe fața dorsală a mâinilor și a buzelor, care nu fac decât să expună mai mult pielea la acțiunea nocivă a condițiilor atmosferice din această perioadă. Nu uitați că o piele deshidratată și afectată de frig se pătează ușor! Puteți evita asta dacă țineți seama de sfaturile de mai jos:1. Protejați-vă pielea mâinilor cu ajutorul unor creme care au chiar efectul de împiedicare a deshidratării. Cremele obișnuite își pierd repede efectul și nici nu pot pătrunde dincolo de epidermă. Există creme special destinate protecției mâinilor, pe care le găsiți în clinicile medicale sau în farmacii. Acestea conțin molecule speciale (kemosfere), care facilitează transportul substanțelor hidratante. În plus, ele mai au în compozitie anumite lipide, care ajută la restabilirea funcției de apărare a stratului cornos și au rol antioxidant. Ele mai conțin și acid hialuronic, care contribuie la hidratarea optimă și catifelarea pielii.Cum testați se testează calitatea cremelor. Așteptați o oră după ce ați aplicat creme și apoi spălați-vă pe mâini. Dacă pielea rămâne moale și catifelată, atunci aceste creme sunt cu adevărat eficiente!Injectarea directă a acidului hialuronic care conține molecule speciale cu rol deosebit de important în hidratarea pielii. Acest produs este, de fapt, un gel care conține acid hialuronic, stabilizat, nonalergenic, identic cu cel pe care organismul uman îl conține. De aceea se integrează natural în piele și restabilește echilibrul hidric al acesteia, îmbunătățindstructura si elasticitatea pielii, calități care se pierd odată cu trecerea anilor sau datorită expunerii la factori atmosferici. Injectarea gelului este cea mai ușoară, sigură și rapidă metodă de hidratare a feței, gâtului, decolteului și, mai ales a mâinilor îmbătrânite sau afectate de condițiile meteo, având rol și în tonifierea pielii. Tratamentul constă în aplicarea unor injecții cu ajutorul unei canule speciale, care nu doare și nu provoacă vânătăi.Peelingurile laser făcute pe dosul mâinilor sunt o altă metodă prin care se îndepărtează pielea aspră și se reface metabolismul normal al pielii. În plus, multe dintre petele apărute pe piele vor dispărea. Laserul este cel mai puternic regenerator natural al pielii!