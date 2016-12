Leacuri cosmetice din cămara ta

Ştire online publicată Miercuri, 09 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Din motive de comoditate sau financiare, multe femei își fac, la domiciliu, tot felul de tratamente cosmetice, exfolierea fiind una dintre cele mai importante metode de îngrijire corporală atât în ceea ce privește tenul, cât și restul corpului. Și asta datorită faptului că exfolierea, dacă este făcută cum și cu ce trebuie, poate îndepărta delicat, dar eficient, celulele moarte de la suprafața pielii și îmbunătăți circulația sangvină. Iată câteva produse simple, la îndemâna oricui, deosebit de eficiente, recomandate de Click pentru femei:Nuci. Cunoscute drept fructe oleaginoase, nucile sunt excelente surse de antioxidanți și acizi grași, substanțe vitale pentru sănătatea organismului nostru. Combină nucile măcinate cu iaurt și suc de lămâie pentru a obține un mix perfect între curățare și hidratare, dar și pentru a-ți răsfața pielea cu proprietățile antibacteriene și tonice ale iaurtului și sucului de lămâie.Sare. Pentru ca pielea ta să nu fie agresată, amestecă sarea (sare gemă sau sare de mare) cu ulei de măsline și gălbenuș, astfel încât pielea ta să se bucure atât de o curățare în profunzime, cât și de hidratare și substanțe nutritive. Pentru un plus de aromă și relaxare, poți strecura și câteva picături de ulei esențial, din aromă ta preferată.Zahăr. Dacă pentru silueta zahărul este un dușman de temut, pentru frumusețe acesta rămâne un ingredient minune. Scrub-ul din zahăr (alb sau brun) îmbunătățește circulația sangvină, curată stratul superficial al pielii și îi oferă un aspect strălucitor. Amestecă zahărul cu ulei de măsline, câteva picături de aloe vera (are proprietăți antiseptice), câteva picături de glicerină și puțin extract de vanilie. Curăță pielea delicat, prin mișcări circulare, după care lasă amestecul să acționeze timp de 5-7 minute. Clătește cu apă călduță și evită aplicarea unui produs cosmetic timp de cel puțin o oră, pentru a evita iritațiile.Tărâțe de grâu. Bogate în antioxidanți, minerale (magneziu, sodiu, calciu), aminoacizi și complexul de vitamine B, tărâțele de grâu reprezintă unul dintre cele mai vechi remedii naturiste folosite atât pentru tratarea problemelor de digestie, a diabetului, a afecțiunilor renale, cât și pentru reglarea metabolismului și îndepărtarea kilogramelor în plus. De asemenea, băile cu tărâțe se numără printre cele mai vechi tratamente cosmetice folosite pentru curățarea în profunzime și hidratarea pielii. Optează pentru scrub-ul din tărâțe dacă ai o piele sensibilă, deoarece acesta nu are o consistență dură. Cel mai indicat este să combini tărâțele cu ulei de măsline, zeamă de măsline și ulei esențial. Dacă ai un ten sensibil, folosește acest amestec doar o dată pe săptămâna.