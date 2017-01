Le cer parlamentarilor: „Să-i facă şoareci de laborator pe copiii lor!“

Le cer parlamentarilor: „Să-i facă șoareci de laborator pe copiii lor!“

Referitor la proiectul din noului Cod Civil care, dacă va fi adoptat de Parlament, va permite realizarea de experimente medicale în scop de cercetare științifică asupra unui minor sau a unei persoane lipsite de discernământ din cauza unui handicap mintal, cititorii ni s-au plâns că se încearcă să se profite, oficial, de situația delicată a unor oameni oricum loviți crunt de soartă. „Dacă chiar vor revoluție în știință, să fie șoareci de laborator copiii lor, că doar se fac cercetări pentru atâtea boli și nu înțeleg de ce se leagă mereu de niște amărâți lipsiți complet de apărare! Eu, prin natura meseriei, cunosc multe cazuri de bolnavi mintal care au stat ani de zile prin spitale - și sunt sigură că, mascat, s-au făcut experimente pe ei, dar nu s-au vindecat. Cred că au nevoie de aprobare ca să facă ei după aia tot felul de experimente, că una e să ai drept cobai un om în carne și oase, și alta e să te lupți cu un șoricel” - Luiza Andone, 44 ani, din Constanța. Ne cred pe toți doctori în medicină Potrivit noilor reglementări, astfel de experiențe se vor putea efectua numai dacă rezultatele previzibile sunt de natură să aducă un beneficiu real și direct sănătății bolnavului, fie să contribuie în mod semnificativ și cu un risc minim pentru persoana în cauză la dezvoltarea științei medicale. Actul normativ, aflat în dezbaterea Parlamentului, prevede ca filtru contra abuzurilor, că aceste intervenții se pot efectua numai cu consimțământul reprezentan-tului, al ocrotitorului legal sau, după caz, al mandatarului ori curatoru-lui, precum și cu autorizarea instanței tutelare. „Nu le-aș dori niciodată celor care fac legile în țara asta să aibă copii cu probleme mintale. Eu am adoptat o fetiță la două luni și nimeni n-a bănuit c-o să aibă probleme psihice. Acum are nouă ani și o cresc ca pe o floare, am purtat-o pe la cei mai buni doctori din țara asta și nimeni nu mi-a garantat că o să fie vreodată un copil normal. Am citit despre legea asta și m-am cutremurat. Este adevărat că pe șoareci nu pot să facă experiențe din astea, dar un părinte adevărat nu și-ar lăsa niciodată copilul, și așa bolnav, să-și bată doctorii joc de el. Eu îl rog pe domnul președinte Băsescu să nu aprobe niciodată legea asta!” - Valeria Tic, 48 ani, din Năvodari. Nici nu s-a stins bine „scandalul Gardasil!” În forma în care este redactat acest proiect, cu atât mai mult cu cât el … deleagă răspunderea luării deciziei, printre alții, și către Autoritatea Tutelară, este clar că la nivelul Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului nimeni nu-și poate permite să condamne un copil pe mâna lui - ne-a spus Roxana Onea, purtătoarea de cuvânt a instituției. Iar în situația în care legea ar fi adoptată, reprezentanta DASPC este convinsă că se va declanșa o nouă campanie împotriva ei, căreia i se vor alătura, pentru că nu este normal „să facem din copii fără discernământ, oricum greu loviți de destin, niște cobai”. Pe de altă parte, Roxanei Onea nu i se pare corect ca un proiect de lege care vizează viața unor oameni lipsiți de apărare să fie atât de confuz formulat: „Aici lucrurile nu sunt foarte clar stipulate și mă întreb cine își asumă răspunderea în condițiile astea? Pentru noi, în special, situația este și mai delicată, întrucât nu poți să condamni pe mâna ta un copil aflat într-un sistem de protecție socială. Nu este corect să se elaboreze un proiect de lege, apoi autorii să se spele pe mâini și să paseze altora răspunderea luării deciziei, căci formularea privind consultarea bolnavului fără discernământ mi se pare neavenită, ca să nu spun altfel”. Profitând de această conjunctură, Roxana Onea a derulat recentul film al campaniei privind vaccinarea fetițelor de clasa a IV -a împotriva cancerului de col uterin cu Gardasil, când procedurile au fost inversate și, în loc să se realizeze întâi o campanie serioasă și documentată pe această temă, s-a trecut direct la „subiect”, motiv pentru care campania a eșuat. Probabil că aceeași soartă o va avea și acest proiect, dacă textul său va continua să lase loc interpretărilor de tot felul. „Am avut o situație în momentul în care s-a lansat acel vaccin, pentru care acordul trebuia să-l dea președintele Consiliului Județean Constanța, căruia îi erau delegate toate drepturile. Nouă ni s-a cerut de către Consiliul Județean o informare privind oportunitatea administrării unui astfel de vaccin, am făcut un dosar cu toate articolele apărute la acel moment în presă, inclusiv cu punctele de vedere, atât de diferite, ale specialiștilor în domeniu, și în final s-a hotărât amânarea vaccinării din cauză că părinții copiilor instituționalizați în centrele noastre de plasament nu și-au dat acordul. A fost un precedent nefericit, toate semnalale erau amestecate, iar despre felul cum nu s-a făcut campania este inutil să mai discutăm. Dacă ar fi trebuit să-mi vaccinez propriile fete nu aș fi făcut-o în asemenea condiții” – ne-a mai spus Roxana Onea. Dumneavoastră ce părere aveți, dragi cititori, despre acest proiect de lege?