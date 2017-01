După ce a plătit o grămadă de bani în avans,

Lăsat baltă de constructorul casei

În aprilie 2006, Mugur Zarea, din Constanța, la recomandarea unor cunoștințe, a semnat un contract pentru construirea unei locuințe proprietate personală cu firma „TVA Construct” SRL - București, care avea un punct de lucru și în Constanța. După ce a primit, în avans, sumele cerute, firma a demarat lucrările. Între timp, constructorul a părăsit șantierul constănțean, motivând că trebuie să finalizeze o lucrare urgentă în București, și dus a fost. Dintr-un vis frumos s-a ales praful În intervalul aprilie - august 2006, bărbatul a achitat constructorului, în mai multe tranșe, suma de 60.000 lei, pentru care i s-au eliberat chitanțe fiscale. Deși lucrările au demarat cu întârziere, în cele din urmă, temelia casei a fost pusă. „Prins, probabil, în prea multe angajamente de muncă, în august 2006, patronul a oprit lucrările. A venit la mine spășit, și-a cerut scuze și mi-a spus că dacă nu merge imediat cu echipa la București, să termine o lucrare a unor… barosani, o să dea de belea. L-am crezut pe cuvânt, mai ales că mi s-a părut foarte afectat de ceea ce i se întâmpla. Apoi mi-a promis că totul nu va dura nici o lună, că se va întoarce și va pune placa peste parter în cel mai scurt timp. Din păcate, nu s-a întâmplat așa, însă de fiecare dată când vorbeam la telefon îmi promitea că o să-mi termine casa, orice-ar fi, să stau cuminte și să nu disper, că n-are rost. L-am dat în judecată, dar nu s-a prezentat niciodată. Ca să mă convingă să-mi retrag plângerea, a trimis o echipă și s-a angajat în scris că n-o să mai fie probleme. Eu mi-am retras plângerea, muncitorii au mai lucrat câte ceva, dar au dispărut din nou. Disperat, am deschis din nou procesul, dar completul de judecată mi-a cerut o expertiză judiciară, care să stabilească prejudiciul exact“. Doborât de lipsurile financiare Deși era hotărât să-și recupereze banii cu ajutorul justiției, când a aflat ce sumă trebuia să plătească pentru efectuarea expertizei judiciare a dat înapoi. „Eu am deja un credit la bancă pentru casa asta, achit în continuare bani mulți pe lună, iar constructorul se folosește de banii mei la orice, numai pentru locuința mea, nu. L-am reclamat și la DNA, dar mi s-a spus că nu este un caz de corupție și nu intră în competența lor”. De la un executor judecătoresc a aflat că nu este singurul client al unei firme de construcții pus într-o situație atât de delicată. Acesta a fost motivul pentru care a simțit nevoia să-și facă publică povestea. „Am cheltuit extraordinar de mult, plătesc în continuare creditul la bancă, mi-am terminat sănătatea, dar continui să cred că, până la urmă, nu știu prin ce minune, impostorul își va primi pedeapsa. Le recomand celor care au proiecte imobiliare să nu repete greșeala mea și să nu plătească sume mari în avans. Eu nu spun că toți constructorii sunt escroci, dar nici că toți sunt serioși“. Aviz amatorilor! Nu puține au fost cazurile în care cititorii ni s-au plâns că, deși au făcut un efort financiar imens ca să se mute într-o locuință nouă, la care au visat o viață, s-au trezit în locuințe cu uși și ferestre strâmbe, cu țevi care au cedat, cu instalații electrice defectuoase sau, și mai grav, au fost lăsați baltă de constructor, suportând, apoi, calvarul unor interminabile procese. Dacă vă aflați în situații de acest gen, vă rugăm să le faceți cunoscute opiniei publice, prin intermediul ziarului nostru, pentru ca astfel de metode de îmbogățire peste noapte să nu mai intre în calculul unor profitori.