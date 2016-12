„Lasă, frate, să fie acolo, că destul am răbdat!“

Este absolut normal ca masa de Paști să fie bogată și specială, însă mulți sunt de părere că această mare sărbătoare a fost confiscată, în ultimii ani, de consumerism.Nu faptul că mesajele comerciale răzbat, de zile bune, la fiece colț de stradă și în toate magazinele, mai mari sau mai mici, i-a pus pe gânduri pe cititorii noștri, ci faptul că, în ciuda „sărăciei pe care mulți o clamează, în magazine zici că au năvălit lăcustele. Mi-am propus să mă uit mai atent cât se cumpără dintr-un mare hipermarket, nu neapărat ce sortimente, și m-au impresionat cantitățile. Cât pentru un botez!” (Ioana Scutar). „În general, s-a cumpărat în familie, am asistat la certuri între soți pe tema cantităților, mai ales la băutură. «Lasă, frate, să fie de toate, că destul am răbdat în tinerețe!». Fără exagerare, am auzit formula asta, poate în alți termeni, la majoritatea cuplurilor mai vârstnice” – ni s-a confesat ing. Elena Mihai, la ieșirea dintr-un mare hipermarket. Din vorbă-n vorbă, femeia ne-a mărturisit că o ședere de câteva luni în Germania, la fiica sa, a determinat-o să-și schimbe radical viziunea despre latura materială a sărbătorilor. Evident, și acolo oamenii respectă sărbătorile: „Dar nu vei găsi în nicio țară din Vest isteria cumpăratului și a mâncatului ca la români, să-mi fie iertată expresia. Acolo, aproape toți pleacă în miniconcedii de Paști, se relaxează. La noi, se mănâncă și se bea pe rupte, iar salvările urlă ca disperatele pe toate șoselele!”.O ocazie de a fi mai buniPotrivit unui recent sondaj privind obiceiurile, percepțiile și consumul populației în legătură cu această mare sărbătoare, 99 la sută dintre români sărbătoresc Paștele, însă numai sub 15 la sută îi cunosc semnificația. Din fericire, la slujba de Înviere, procentul de participare depășește 70 la sută. Dând însă la o parte aceste cifre, indiferent de cât de bogată ne va fi masa, fiecare ar trebui să pătrundem în atmosfera unică a Paștelui și să încercăm să aruncăm o privire și asupra celui mai puțin norocos de lângă noi. Paște fericit tuturor!