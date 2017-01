Las‘ să fie acolo, că nu se ştie niciodată!

Las‘ să fie acolo, că nu se știe niciodată!

Românii sunt campioni mondiali la consumul de medicamente procurate fără rețetă, potrivit celor mai recente statistici. Fideli principiului „Las‘ să fie, că nu se știe niciodată!“, ei au acasă mici farmacii cu medicamente procurate după ureche, fie pentru că reclamele de la TV au fost convingătoare, fie pentru că le-ar fi… încercat vecinul, sora, cumătra… Îngrijorător este faptul că jumă-tate dintre aceștia și le administrează greșit, neștiind că asocierea haotică a medicamentelor poate duce chiar la moarte. În general, minimizându-și pro-blemele de sănătate, majoritatea românilor au tendința de a se autotrata, fără să se gândească la contraindicații sau la riscurile asocierii greșite a medicamentelor. Specialiștii susțin că obiceiul populației de a-și constitui minide-pozite de medicamente este determinat de ipohondrie (idee fixă a cuiva care crede că suferă de o boală pe care în realitate nu o are), fără să omită totuși ideea că această obișnuință este o meteah-nă extrem de veche. Însă, dincolo de explicații și motivații, automedicația reprezintă un fenomen cu o mare incidență socială, iar constănțenii nu fac excepție. „Mama mea crede că are magnet la toate bolile din lume. Problema e că de când a început să înainteze în vârstă, e obsedată de reclamele pentru medicamente de la televizor. Notează denumirea pastilelor pe o hârtie, apoi dă fuga la farmacie și le cumpără, iar la cel mai mic semn de durere, înghite ce pastilă crede ea că o va ajuta. Fără exagerare, are ditamai farmacia! Preferă să se ia după reclame, decât după medicul de familie, cu toate că are probleme cu inima, și și-a scos fierea în tinerețe. Cred că reclamele televizate la medicamente ar trebui să fie interzise, doar nu sunt alimente. Eu știu că dacă iei mai multe medicamente de capul tău, poți să dai de dracu’. Oare mă înșel? Bine ar fi să citească și ea cum stau lucrurile, că atunci când are probleme de sănătate, tot eu trebuie să mă ocup! Sunt disperată și aș face orice ca să-i tai pofta să se tot autoservească cu medicamente”. Pericolele autotratării Experiența farmaciștilor practicieni a demonstrat că, uneori, reclamele la medicamente creează adevărate confuzii. Potrivit farmacistei M. Petria, nu puțini sunt cei care cumpără medicamente numai pentru că au văzut o reclamă la televizor, neținând cont că asocierea cu alte produse farmaceutice poate avea efecte nebănuit de grave, ducând chiar la deces. Așadar, automedicația, fără a consulta în prealabil medicul sau farmacistul poate fi dăunătoare, ducând la mascarea diagnosticului, uneori având efecte toxice hepatice, cardiace și renale - atrage atenția specialista. Riscul medicamentelor contrafăcute Un alt pericol pentru cei care apelează la produse farmaceutice fără un consult prealabil este și achiziționarea medicamentelor din surse neautorizate. Acțiunea are la bază vizionarea reclamelor accesate pe internet. Un semnal de alarmă a fost tras chiar de Organizația Mondială a Sănătății, care a constatat că, în majoritatea cazurilor, medicamentele cumpărate prin internet sau din alte locuri decât farmacii sunt contrafăcute, iar conținutul este dăunător. Iată numai câteva motive pentru a nu recurge, sub nicio formă, la automedicație. Aproape toate medicamentele au un prospect și, dacă îl veți citi, veți vedea că nu lipsește recomandarea de a consuma acel medicament la sfatul medicului. Nici chiar vitaminele și suplimenții nutritivi nu trebuie luați la libera apreciere. Din păcate, ignorând că majoritatea medicamentelor sunt produși chimici de sinteză, mulți oameni le administrează după cum cred de cuviință, iar în loc să se vindece, își agravează starea de sănătate.