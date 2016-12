Laptele şi cornul aterizează... în casele oamenilor

În loc să ajungă în stomacul elevilor,

Laptele și cornul aterizează... în casele oamenilor

Ştire online publicată Joi, 20 Noiembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Și ca să fie tacâmul complet, mai sunt adăugate și alte… ingrediente: cerneală, plastilină îmbâcsită cu vopsea, nisip etc., spre disperarea locatarilor care lasă geamurile deschise pentru a-și aerisi locuințele. „Nu sunt gesturi copilărești nevinovate” Ion Salcip, domiciliat în Constanța, aleea Mălinului, a dorit să ne prezinte o situație pe care o consideră departe de ceea ce, probabil, unii ar fi tentați s-o plaseze în categoria năzbâtiilor preferate de copii. „Vreau să vă aduc la cunoștință, pentru a fi cercetat și publicat de dumneavoastră, un fapt care este opera unor elevi din clasele II - IV din cadrul școlii din cartier nr. 30, cărora, în primul rând, le lipsește minima educație, ce ar trebui cultivată mai serios de familii. Nu aș fi venit la ziar pentru orice năzdrăvănie a unor copii - până la urmă, dar ceea ce fac ei nu este deloc un joc nevinovat, copilăresc. Despre ce e vorba? Locuind la parter, este și normal că deschidem ferestrele apartamentului pentru aerisire în fiecare zi. Nu o dată, ci de foarte multe ori s-a întâmplat ca unii elevi să arunce cu… laptele (iaurtul) și cornul primite de la stat, cu ambalajul în care au fost primite de școală, produse până la urmă plătite din banii noștri, dar și cu cerneală și cu nisip, în dormitor, în sufragerie, în bucătărie, pe unde găsesc ei geamurile deschise, îmbâcsindu-ne atâtea lucruri și luându-o apoi la fugă. După ce mi-au spart un vas de ceramică din bucătărie, au împroșcat peretele exterior și cel interior de la dormitor cu vopsea roșie și au lipit pe pereți plastilină îmbâcsită tot în vopsea roșie m-am gândit că nu mai pot tolera situația asta și că ar fi cazul să mediatizați acest caz. Am informat și conducerea școlii și mi s-a promis că o să-i depisteze pe cei certați cu disciplina. Așa o fi, nu știu ce să spun, dar până atunci ei continuă să lucreze în stilul lor și ne aduc la disperare. Păcat că nu își folosesc imaginația în scopuri mai bune!”. „Năzdrăvanii” au fost identificați și mustrați Directoarea Școlii nr. 30 Constanța, Aneta Dragnea, cunoștea foarte bine situația reclamată de cititorul nostru. Luată prin surprindere de astfel de fapte („Noi avem copii destul de buni, dar unii sunt mai răsfățați și se manifestă nepotrivit, însă probleme majore nu am avut până acum în școală!”), ne-a explicat că s-a ocupat la modul serios de identificarea… autorilor. Lucru pe care l-a și reușit: „Sunt elevi de la o clasă a IV-a, niște năzdrăvani, care după ce au ieșit cu iaurtul primit la școală într-adevăr l-au aruncat în ferestrele apartamentului respectiv. Le-am aplicat mustrare individuală și mustrare în fața clasei, așa cum prevede regulamentul, iar dacă nu se potolesc și faptele se repetă, vor primi și mustrare scrisă. A venit și un polițist de proximitate de la Secția 3, nu pentru intimidare, dar să se vadă că există o colaborare între instituții”. Apoi, directoarea școlii ne-a asi-gurat că școala este păzită de un bodygard de la firma „Domarco”, plătit din fondurile asociației de părinți, care are personalitate juridică, pentru că așa au dorit și au stabilit părinții elevilor școlii. De asemenea, cadrele didactice fac de serviciu zilnic în școală. Mai mult, pentru condamnarea și înlăturarea oricăror fapte și gesturi nepotrivite, la nivelul școlii, cu susținerea Inspectoratului școlar județean și a Casei Corpului didactic, se organizează periodic activități împotriva violenței de orice fel.