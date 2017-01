Lactaţia, stimulată cu produse naturale

Medicul de gardă

Lactația, stimulată cu produse naturale

„Mi-am propus să alăptez cât mai mult posibil, dar nici n-au trecut trei luni de când am născut și senzația mea este că nu am lapte cât să se sature bebicul. Știu că nu e bine să iei medicamente în perioada alăptării, dar sunt curioasă dacă produsele homeopate ajută la ceva sau nici astea nu sunt recomandate? Vă mulțumesc anticipat pentru lămuriri, Laura”.Într-adevăr, și dr. Omer Zișan, medic primar pediatru în cadrul Clinicii Homeomed, a confirmat că în perioada alăptării, mama trebuie să țină legătura strâns cu medicul când se pune problema administrării unor medicamente. Chiar dacă este vorba despre produse naturale, aceeași recomandare este valabilă și pentru medicamentele homeopatice, ale căror efecte benefice asupra lactației au fost constatate urmare cercetărilor îndelungate realizate de reputați specialiști, care au dorit să se convingă de efectele homeopatiei.Homeopatia, dublă acțiune. Atenție, medicamentele homeopate pot să stimuleze lactația, dar, pe de altă parte, să acționeze și asupra durerii sânilor, în momentul apariției lactației sau pentru frânarea acesteia, când mama oprește alăptarea, iar sânii continuă să producă lapte. În ambele împrejurări, homeopatia acționează cu succes, dar nu se recomandă, sub nicio formă, ca administrarea să se facă după ureche, pe motiv că e vorba despre produse naturale. Așadar, este clar ca lumina zilei, indiferent de problemă, și medicamentele homeopatice trebuie să fie recomandate de medic!