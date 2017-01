Psihologul te ajută

La zece ani, îndrăgostită lulea!

„Ordine” de genul: „Cât ești sub acoperișul meu, faci ce spun eu!“, venite, în perioada copilăriei, din partea mult prea severei sale mame „naturale, nu vitrege, să știți!“, au marcat-o teribil pe Anaid D. (34 ani, din Constanța). Deși bănuiește că dialoguri de acest gen se consumă în foarte multe familii, cititoarea noastră crede că atunci când regulile sunt mult prea drastice și absurde, relația mamă-fiică va fi una „nepotrivită“. Adeptă a unui dialog deschis în familie, tânăra și-a dorit cu ardoare o fetiță și „pentru a-i demonstra mamei mele că între mamă și fiică sunt posibile și relații calde. S-ar putea ca și timiditatea mea să fi contribuit la lipsa dialogului normal dintre noi. După căsătorie, relația cu mama mea s-a răcit și mai tare, lucru care mă doare foarte mult”. Dragostea îi ajută pe oameni să stea alături Visul i s-a împlinit, iar Anaid D. este fericita mamă a unei fetițe. Și-a respectat și promisiunea, astfel că motto-ul relației dintre cele două este dragostea și sinceritatea, convinsă că numai sentimentul de dragoste îi ajută pe oameni să-și dorească să stea alături unul de celălalt, chiar și atunci când nu este suficient loc și, mai ales, să aibă o relație caldă, deschisă și sinceră. „Din toate aceste motive am făcut tot ce am putut ca fetița mea să înțeleagă că frământările, problemele ei sunt și ale mele și că nimic nu contează mai mult în viață decât iubirea de oameni. Așa se face că, recent, deși nu a împlinit încă zece ani, fetița m-a anunțat, radiind de bucurie, că e foarte îndrăgostită de un coleg de școală. Presupun că e un lucru bun, dar mi se pare că este prea devreme pentru astfel de sentimente. Îmi aduc aminte că eu n-am avut permisiunea să mă îndrăgostesc decât după ce am făcut majoratul, motiv pentru care nu aveam voie să merg la nici un fel de petrecere. La un moment dat, mi-a plăcut și mie un coleg, dar n-am avut curaj să-i spun mamei, iar băiatul m-a părăsit pentru o fată mai curajoasă“. Fericită că fiica sa i-a vorbit atât de sincer despre sentimentele pe care alți copii de vârsta ei le-ar ascunde față de părinții lor, când micuța i-a cerut sfaturi, mama s-a blocat pur și simplu: „De câteva zile mă tot întreb ce sfaturi i-aș putea da unei copile de nici zece ani? Este adevărat că m-am gândit eu să-i dau sfaturi cum să cucerească un băiat, dar la o vârstă potrivită, nu la zece ani. Deocamdată, i-am spus să nu spună nimic nimănui și am rugat-o să-mi dea și mie un termen de gândire. Vă dați seama că am nevoie de ajutorul unui specialist, pe care sper să-l obțin cu ajutorul dumneavoastră, lucru pentru care vă mulțumesc din suflet”. Primordială este sinceritatea Pentru preocuparea și efortul de a avea o relație atât de deschisă și caldă cu fiica dumneavoastră, psihologul Speranța Băcana vă felicită. Recomandarea specialistei este să fiți și în continuare la fel de aproape de fetiță, pentru ca și ea, la rândul ei, să vă împărtățească ceea ce simte, fără nici o reținere. Referitor la așteptările ei de la o astfel de relație, nu le puteți afla, în principal, decât de la ea. Important este să aveți în vedere că, la această vârstă, astfel de așteptări ar trebui să vizeze o prietenie adevărată, poate o prăjitură la cofetărie, o plimbare prin parc, vizionarea unui film sau a unei piese de teatru, preocupări potrivite acestei vârste și nu altceva. N-ar fi exclus, însă, ca peste puțin timp să auziți că-i place de un alt băiat.