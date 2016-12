La voi în casă cine-i… dictatorul? Ori sunteţi amândoi?

La voi în casă cine-i… dictatorul? Ori sunteți amândoi?

Cine pe cine comandă în cuibul vostru? Cine e dictatorul? Cine pune picioru-n prag? Sunt întrebări pe care partenerii unui cuplu și le adresează, mai în glumă, mai în serios, la taclale…Femeia trebuie să mai ia… una peste bot, că știe ea de ce, iar bărbatul are voie să-și înșele soția, că așa sunt bărbații, se spune în folclorul autohton. Sociologii atrag atenția că nu e vorba de simple zicale, care circulă atât la sat, cât și la oraș, ci de dovezi clare ale discriminării sexuale, pe care le moștenim de la o generație la alta, fără să le disecăm prea mult. Deși este clar că matriarhatul sau patriarhatul au fost de mult depășite, iar într-un cuplu, niciunul dintre par-teneri nu ar trebui să fie vioara întâi, în realitate, lucrurile nu stau așa în ma-joritatea cazurilor și, fie că e vorba despre aspectele financiare sau despre organizarea treburilor zilnice în familie, femeia și bărbatul sunt, de obicei, în competiție. Simina Tudor (39 ani) recunoaște că este o leoaică ce nu suportă să trăiască sub papucul soțului, motiv pentru care și-a luat o pauză, în sensul că s-a des-părțit, pentru o perioadă, nu știe cât!, de soțul său, după 14 ani de căsnicie, sperând că asta o va ajuta să afle dacă este sau nu cazul să pună capăt căsniciei: „Mama a trăit mereu sub papucul tatei, știu cât a suferit. Mi-am jurat că n-o să trăiesc ca ea! Acum sunt varză, vreau să am o viață de familie corectă, egală, dar nu știu cum să mă vindec de ambiții, de orgolii, de concurență între mine și soț! Nici soțul nu lasă nimic de la el! E clar, avem nevoie de ajutor! Sau așa ceva nu are leac?”.Nu transformați relația într-un concurs!Psihologul Alina Pandrea ne-a explicat că în majoritatea cuplurilor, cel care domină este bărbatul, iar femeile care nu suportă să trăiască sub papuc fac eforturi disperate pentru a le arăta partenerilor că nu le sunt cu nimic mai prejos, nici financiar, nici profesional. Din păcate, uneori se ajunge până acolo încât relația devine un fel de întrecere, de concurs, intoxicată, exact ca într-o firmă, de concurență, invidie, lucruri total nocive în viața de cuplu. Partenerii trebuie să înțeleagă din start că fiecare are locul și rolul său în cuplu, că fiecare ar trebui să fie… cocoșul în anumite domenii. Dacă vor accepta asta, ei vor ști când să cedeze celuilalt terenul de comandă, pentru că într-o căsnicie intervin și astfel de situații, nimeni nu neagă asta!Completare, nu anihilare!Foarte mulți bărbați se simt răniți în orgoliul propriu atunci când parte-nerele lor ies din tiparele tradiționale și câștigă mai mult teren decât ei, devenind frustrați. Este motivul care generează cele mai multe certuri. Psihologul atrage atenția că dacă partenerii nu vor înțelege că trebuie să se completeze, nu să se anihileze reciproc, lucrurile vor scăpa de sub control. Totul, pentru că, s-a dovedit: un cuplu în care amândoi domină nu va rezista în timp! Dacă partenerii nu știu cum să lase de la ei, fără să se simtă călcați în picioare, pot învăța asta de la psihologi!