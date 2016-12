„La nesimţire, trebuie răspuns cu nesimţire!“

„La nesimțire, trebuie răspuns cu nesimțire!“

„Nu se poate așa ceva, preotul să facă preparativele pentru coborârea sicriului, iar groparii să stea cu mâna întinsă, profitând de situație! De rușinea lumii, după ce le-ai dat cât au cerut, ca bacșiș, mă refer, după ce ai plătit cu vârf și îndesat cu chitanțe pentru înmormântare, să mai înduri așa ceva? De rușine, eu am vrut să le dau, însă fiică-mea mi-a smuls furioasă geanta din mână, apoi s-a uitat urât la ei, chit că neamurile au început să-și dea coate. După ce s-a terminat ceremonia, le-a spus verde că la nesimțire, ea răspunde tot cu nesimțire! Nu toată lumea e așa înfiptă ca fiică-mea… problema e dacă șefii groparilor știu ce tupeu au acești oameni când e vorba de bani? Mai bine să afișeze acolo un mercurial, ca la piață, să știm cât le dăm înainte, cât le dăm după ce-și fac treaba!” - ne-a spus, teribil de iritată Laura Vasile, care a asistat și la situații când groparii se tocmeau pur și simplu cu familiile decedaților, încercând să le smulgă cât mai mulți bani, dar și băutură, să fie de sufletul mortului! Pe considerentul că asta se întâmplă în toate cimitirele, lumea tace. Cititoarea noastră consideră că nu trebuie să se mai tacă, mai ales că, în ziua de azi, costurile unei înmormântări sunt enorme.Administrația cimitirelor respinge practicileObiceiul propriilor taxe ale groparilor nu este de ieri, de azi, ci de ani buni. În plus, ține pasul cu inflația, iar zona face prețul. Cunoscând aceste metehne, Administrația Cimitirelor Constanța atrage atenția familiilor decedaților că groparii sunt angajați și plătiți de cimitirul unde lucrează să-și facă munca până la capăt și că nu sunt obligați să le plătească niciun leu în plus. Iar când sunt puși în situații de genul celei prezentate, să depună plângeri la administrația cimitirului respectiv.