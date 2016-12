La mâna propriului părinte…

Are 15 ani, se numește Diana Vlad și nu poate ieși din țară din cauză că tatăl său, care trăiește de mulți ani în străinătate, refuză să-i trimită o procură. Ca și când nu ar fi suficient că mama sa a făcut eforturi considerabile pentru a o crește singură, acum, când și-a găsit ceva de lucru în Spania, în condițiile unei crize atroce în această țară, este împiedicată s-o urmeze: "Avem probleme cu banii, însă mama n-ar pleca sub nicio formă fără mine. E suficient că am crescut fără tată, n-ar suporta să mă lase a nimănui pe aici. Am nevoie de o procură ca să ies din țară, ni s-a spus că fără procură nu se poate, însă el refuză s-o trimită. Din februarie ne tot duce cu vorba. Se teme să nu se trezească cu mine pe cap… ăsta e motivul. Chiar nu pot să ies din țară fără aprobarea unui tată căruia nu i-a păsat de mine? Ce putem să facem în situația asta? Dacă mama pleacă fără mine, eu mai am vreo șansă ca s-o urmez singură?". Hotărârea judecătorească, suficientăDragă Diana, într-adevăr, la ieșirea din țară a unui minor sunt o serie de condiții ce trebuie îndeplinite. În cazul tău, probabil ați fost induse în eroare, căci reglementările pri-vind regimul circulației minorilor în străinătate ai căror părinți sunt divorțați sunt diferite față de situațiile în care părinții sunt căsătoriți. Așadar, minorului care este înscris în pașaportul unui părinte și călătorește în străinătate împreună cu acesta sau, după caz, este titular al unui pașaport individual ori al unei cărți de identitate și călătorește împreună cu unul din părinți, i se permite ieșirea în aceleași condiții și împreună cu acesta, fără a mai fi necesară declarația celuilalt părinte. Atenție, acest lucru este posibil numai dacă părintele însoțitor face dovada faptului că minorul i-a fost încredințat prin hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă.În situația în care minorul nu poate călători împreună cu unul dintre părinți, cum este și cazul tău, și acestuia i se permite ieșirea din țară, însă numai însoțit de o persoană majoră. În această situație, însoțitorul va trebui să prezinte în cazul tău, o declarație a mamei tale, precum că i-ai fost încredințată prin hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă. De asemenea, va fi nevoie și de acordul mamei cu privire la efectuarea călătoriei respective de către tine, ca minor, cu menționarea perioadei în care urmează să călătorești, precum și datele de identitate ale însoțitorului respectiv.