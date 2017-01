La întâlnirea de la Constanţa, Ministrul Sănătăţii şi-a pus cenuşă-n cap, din motive electorale

La întâlnirea de la Constanța, Ministrul Sănătății și-a pus cenușă-n cap, din motive electorale

La întâlnirea regională pe probleme de sănătate publică și reformă în sistemul sanitar, care a avut loc joia trecută, la Constanța, Ministrul Sănătății, Eugen Nicolăescu, a avut un neașteptat exces de sinceritate: „Mințim oamenii de ani de zile că le oferim totul în mod gratuit“. Și alți politicieni români au reiterat, cu diverse ocazii, ideea că sistemul sanitar românesc este o combinație între performanță și subdezvoltare, nesigur, dezorganizat, cu personal nemotivat, care iese la interval, fără jenă, cu aceleași statistici deformate, spre disperarea bolnavilor și a familiilor acestora, singurii care simt pe propria piele toate urmările managementului neperformant din acest vital sector. Scârbiți de eternele analize și căutarea posibilelor soluții pentru ștergerea petelor sistemului, cititorii au avut, totuși, o revelație, când l-au auzit pe ministru recunoscând că, de 17 ani, diriguitorii sistemului sanitar nu fac altceva decât să-i mintă pe români. Chiar dacă sunt convinși că Nicolăescu a dovedit exces de… sinceritate numai din motive electorale, oamenii îi cer ca, măcar de acum încolo, să scoată la lumină toate „făcăturile” din sistem, căci numai astfel își pot „lua sănătatea în propriul bisturiu” (Luminița Cucu, din Constanța) „Sinceritate cu… două fețe” „Domnilor, încep să se schimbe în bine și politicienii noștri! Adică, să nu mai fie mincinoși! Păi, după părerea mea, a spune adevărul este cea mai mare calitate a unui politician. Mie îmi vine să-l pup pe ministrul Nicolăescu. Acum, rămâne de văzut cum îi vor judeca ceilalți colegi… porumbelul ce i-a ieșit pe gură. Dar fiind în campanie pentru europarlamentare, eu cred că a făcut-o ca să-i impresioneze pe alegători cu sinceritatea asta asta cu două fețe, ca și când trebuie să fim savanți ca să ne dăm seama de toate minciunile lor sfruntate. Dacă tot este la momentul sincerității, atunci să ne spună și nouă domnul ministru care ne sunt drepturile adevărate, nu cele prefabricate? Sau, mai bine ar finanța niște cursuri gen micii sanitari, în care să învățăm cum să ne dăm noi primul ajutor când e nevoie și să nu mai fim la cheremul doctorilor sictiriți de meserie, o mie de ani de acum încolo. Apropo, în sănătate nu se pot obține fonduri europene?”. (K. Ienache, din Năvodari) „Compensate, dar cu măsură…” „Eu cred că domnul primul ministru se teme de greva sindicaliștilor din sănătate și schimbă macazul politicii, ca să dea bine la campania electorală. Le spune miniștrilor să-și pună cenușă-n cap, ca să impresioneze. Când l-am reauzit propunând alte programe de reformă mi s-a făcut greață și mi-a crescut tensiunea. Dar sunt pregătit, am pastilele în buzunar, nu mai e nevoie să dau fuga la doctor, pentru o rețetă, oricum compensată… cu măsură, nu cum cere boala. Exact ca pe vremea împușcatului, când doctorii erau obligați să prescrie numai anumite medicamente…”. (Anda Frecuș, din Constanța) Enigma laboratoarelor de analize… „Recunoștință veșnică domnului ministru că, spunând lucrurile pe șleau, am înțeles și eu, în sfârșit, de ce laboratoarele de analize dau rezultate atât de diferite între ele. Eu, de exemplu, am RH negativ, și, în perioada sarcinii, din cauza unor teste de sânge greșite, nu mi s-au administrat anticorpii necesari, motiv pentru care bebelușul n-a supraviețuit. Dacă și laboratoarele au plafoane și folosesc reactivi de doi bani, unde ne-a mai rămas să ne verificăm sănătatea? La Viena, la Berlin, unde se duc politicienii când se îmbolnăvesc?”. (Leo Barbu, din Constanța). Toți cei care și-au exprimat aceste puncte de vedere consideră că și pacienții ar trebui să cunoască legislația în vigoare, pentru a fi mai exigenți față de calitatea serviciilor medicale, dar și să aibă mai multă grijă față de propria sănătate. Pe de altă parte, ei speră că libera circulație în Europa ar putea constitui o premisă pentru a scăpa de „cruzimea” unui sistem care se adresează exclusiv bolii, nu și prevenirii sănătății.