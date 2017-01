Medicul de gardă

La dentist, ca la tăiere?

„Trebuie să fac o lucrare dentară mai complicată și îmi este foarte, foarte frică de dentist. Problema e că, în Constanța, nici măcar nu am un dentist cunoscut. Nu pot să-mi controlez frica, până și când aud… bormașina aia mă ia cu tremurat. Numai o anestezie generală m-ar liniști, dar nu știu dacă fac dentiștii așa ceva pentru lucrările complicate. Aștept un răspuns cu nerăbdare, un pacient fricos, ăsta e numele care mi s-ar potrivi. Vă mulțumesc pentru înțelegere”.v v vPotrivit medicului stomatolog Cecilia Stănică, de-a lungul experienței sale a avut ocazia să constate că numărul persoanelor adulte care sunt cuprinse de o neliniște profundă până și la simpla vedere a instrumentarului dintr-un cabinet stomatologic este destul de mare. Însă, în fața unor asemenea pacienți, dacă atitudinea medicului nu este una corespunzătoare, pacientul va da bir cu fugiții, indiferent cât de mare este durerea pe care o resimte. Pe de altă parte, în ciuda tehnicii avansate, mulți pacienți continuă să aibă un disconfort în timpul tratamentului, important este să fie sinceri și să-și avertizeze medicul că au o problemă, pentru a fi susținuți.Referitor la atitudinea stomatologului, pacienții, mai fricoși sau mai curajoși, trebuie să știe că orice dentist dispune de suficiente opțiuni menite să amelioreze frica. Iar cea mai importantă este anestezia locală (care, și aceasta nu constă doar în injecții, întrucât se prezintă și sub formă de pastile, lichide etc.). În ceea ce privește anestezia generală, și aceasta poate fi luată în calcul, însă, de regulă, se recomandă la pacienții cu dizabilități, care nu-și pot controla frica sau mișcările. Iar dacă se optează pentru anestezia generală, aceasta se va face strict sub controlul unui medic anestezist. Ca o concluzie, medicul a ținut să precizeze că pacienții care au încredere în stomatologul lor au mai puțină teamă față de lucrările dentare.