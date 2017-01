Psihologul te ajută

La cinci ani, copilul meu are nevoie de psiholog

Motivele pentru care se impune o evaluare psihologică timpurie la copii vizează stabilirea unui diagnostic, prevenirea unor eventuale probleme și, nu în ultimul rând, dezvoltarea viitoare a copilului. Problema evaluării personalității copilului rămâne deschisă în cercurile științifice actuale, iar specialiștii psihologi, psihopedagogi, sociologi, antropologi ai sistemului educațional colaborează și încearcă să redea psihologiei de azi statutul pe care-l merită. Din păcate, oamenii sunt reticenți la acest subiect, cu atât mai mult atunci când este vorba despre copii foarte mici. „N-aș putea spune că am un băiat rebel, chiar dacă este puțin mai energic și mi se pare normal ca la cinci ani să fie curios. Problema e că nu prea mai vrea să ne asculte și i se pune pata din orice, lucru care înainte nu se întâmpla. De exemplu, am un nepot care ia lecții de vioară, a vrut și el să-l pregătesc, i-am angajat pe cineva, a luat lecții câteva luni, profesorul mi-a spus că e foarte, foarte talentat, dar acum nu mai vrea să se implice. De asemenea, a vrut să ia lecții de înnot, nici astea nu-i mai plac acum. L-am dus la doctor, mă gândeam să nu fie bolnav, dar e sănătos. Problema e că se alintă și face numai ce vrea el, lucruri peste vârsta lui. Și ar mai fi multe chestii care nu îmi plac în purtarea lui. Pot să-l duc la psiholog la vârsta asta? La ce ne va ajuta?” – Doina B., 34 ani. Prevenția psihologică Unul dintre motivele pentru care este nevoie de o evaluare psihologică timpurie la copii are în vedere ceea ce în termeni de specialitate se numește prevenție psihologică. Potrivit psihologului Speranța Băcană, specialist în probleme de educația copilului, aceasta are în vedere proiectarea modalităților de reacție-răspuns ale persoanei testate din situația-test în cea reală. Astfel, cercetarea psihopedagogică recurge la studii realizate pe subiecți-copii pentru a prevedea care va fi personalitatea lor ulterioară, lucru extrem de util pentru părinți. Dacă ereditatea și învățarea timpurie sunt importante, psihologul ne avertizează că trebuie să ne așteptăm la un oarecare succes, deși nimeni nu poate să prevadă toate influențele de mediu care vor fi întâlnite de persoană în decursul existenței sale. De-a lungul multor secole, oamenii au crezut că în constituția corporală se reflectă temperamentul înnăscut. Știința învață, în sfârșit, cum să se stabilească paralelele existente, iar tipologia somatică este o metodă care prezintă unele promisiuni. Specialiștii atrag atenția, însă, că nu doar somaticul și temperamentul, ci și inteligența alcătuiesc materiile prime ale personalității pe care educația și experiența ulterioară le vor modela, pentru a ajunge la o personalitate complet dezvoltată. Cercetările arată că în prima copilărie se pot face unele predicții generale privind stilul personalității care se va dezvolta ulterior. Succesul acestor predicții nu este, însă, destul de mare pentru a justifica ideea că personalitatea este ferm formată în primii ani de viață, întrucât procesul devenirii continuă de-a lungul întregii existențe. Determinarea căilor de dezvoltare a copilului Cum evaluarea potențialului de cunoaștere al copiilor necesită timp, este bine de știut că deja la vârsta de cinci ani, acest lucru este posibil și că există și în România specialiști formați în aplicarea acestei forme de evaluare a capacităților cognitive actuale și latente. Fără a face o pledoarie propsihologie, Speranța Băcană apreciază că este o datorie a fiecăruia să avem grijă de noi și de aproapele nostru, cu atât mai mult atunci când este vorba despre propriul copil. Căci este foarte important a se asigura copiilor o stare de bunăstare psihică și psihologică, de a le promova cu tact personalitatea, dar nu prin exagerarea și forțarea participării la o mulțime de activități, de emisiuni televizate sau concursuri improvizate, ci prin oferirea zilnică și sistematică de informații și contexte de învățare apropiate vârstei. Or, pentru toate aceste lucruri, chiar merită să cereți consilierea unui psiholog.