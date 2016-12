La centru - păpuşă, la periferie - dezastru!

Comuna Cerchezu

La centru - păpușă, la periferie - dezastru!

„Clientela politică din comuna Cerchezu, aflată la al treilea mandat, este interesată de aspectul localității doar la centru, unde se vede. La periferie, unde locuiesc și eu, străzile sunt invadate de gunoaie, buruieni și chiar șerpi, iar noaptea e beznă totală. S-au asfaltat două străzi, ce-i drept, dar pe acelea locuiesc oficiali ai primăriei, adică secretarul și viceprimarul, persoane fără pregătire și competență, care și-au cumpărat mașini. Nu mi s-a răspuns la două cereri adresate primarului Ion Constantinescu în anul 2007, pe care l-am văzut de câteva ori prin ziare pentru aspecte negative în activitate, dar cu momeli a reușit să obțină și al treilea mandat. Asistența medicală și ea lasă de dorit, iar pe strada Ghioceilor, un câine mort a intrat în putrefacție de câteva săptămâni, poluând atmosfera, dar oficialii primăriei n-au ochi pentru aspectul comunei noastre decât cel mult la centru” – Dr. Toma Medeleanu, strada Vișinilor nr. 2, Cerchezu. Oamenii adevăr grăit-au: ținta primarului este zona centrală Aflat la al treilea mandat, primarul Ion Constantinescu „s-a lăudat” cu câteva frânturi de realizări: „Cu iluminatul public s-a rezolvat de vreo lună în toată comuna”. Întrebat dacă zona periferică a scăpat de beznă, edilul șef al localității Cerchezu a revenit asupra subiectului, recunoscând că „mai sunt câteva străzi neiluminate la periferie, unde mai trebuie tras un fir, dar am măsurat și o să vină o firmă să rezolve”. „Abia stăpânim centrul comunei!” Primarul a confirmat că străzile comunei, mai puțin două din centru, sunt neasfaltate și năpădite de buruieni, motivând că „având doar foarte puțini… clienți ai Legii nr. 416, nu mai are cine să se ocupe de curățenia comunei. Abia stăpânim centrul! Dar despre câinele mort să știți că nu a semnalat nimeni. Am și consilieri, o să le spun să verifice astăzi” (n.n. – 23 septembrie a.c.). „Am asfaltat și noi o stradă în fața primăriei!” „Despre asfalt, așa este, oamenii au dreptate. Dar am asfaltat și noi o stradă în fața primăriei, pentru că ploaia aducea tot noroiul și toate pietroaiele aici. Nu avem bani pentru asfalt, dar există proiect pentru finanțare UE depus din aprilie 2008. Acum urmează să-i dea drumul, să vedem ce posibilități sunt, că e mare problemă cu banii. De la întâi octombrie se reia finanțarea UE și noi avem 18 kilometri de asfalt în proiect și dacă dă Dumnezeu să prindem finanțare o să rezolvăm problema. Cu apa am rezolvat, urmează pietruirea, unde într-adevăr suntem deficitari”. „Avem un doctor care vine puțin și pleacă repede!” Întrebat dacă, într-adevăr, asistența medicală de pe raza comunei este deficitară, primarul a recunoscut că sunt probleme, „însă recent a fost angajată o asistentă medicală, fata e iute foc, rezolvă problemele și acasă, dacă este chemată, dar o permanență la dispensar nu există. Avem și un doctor, dar el vine puțin și pleacă repede: adică, vine pe la ora nouă și pleacă la ora 14,00 cu autobuzul. Oamenii sunt nemulțumiți că sâmbătă și duminică nu există o permanență la dispensar, dar își rezolvă cazurile pe care le au, cu asistenta”. Vă lăsăm pe dumneavoastră să comentați asupra „realizărilor” cu care se poate lăuda un primar aflat, nici mai mult, nici mai puțin, decât la al treilea mandat!