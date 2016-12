La ce vârstă pot fi înţărcaţi căţeii?

Veterinarul pe recepție

La ce vârstă pot fi înțărcați cățeii?

„Cățelușul meu are o lună și jumătate de viață și încă nu e înțărcat. Cineva mi-a spus că eu, ca stăpână, trebuie s-o ajut pe cățeaua-mamă (care nu cred că mai are destul lapte), altfel, de una singură, n-o să-l înțarce niciodată. Aș avea nevoie de niște sfaturi din partea doctorului veterinar, dacă se poate, nu mă pricep la așa ceva.” (Corina Didea)v v vPentru a înțelege mai bine cum stau lucrurile, Gheorghiță Mureșanu, doctor veterinar, atrage atenția asupra următorului aspect specific câinilor: încă de la două-trei săptămâni de viață, cățeii vor începe să-și imite mama cum mănâncă și cum bea. De aceea, pentru a pregăti înțărcarea, ar trebui ca un vas de apă puțin adânc să fie la îndemâna cățelușului măcar pentru o parte a zilei. La vârsta de trei săptămâni, însă, cățeii pot începe deja să primească hrană sub formă de piure.Cum se pregătește însă acest piure? Este nevoie de două cești de hrană uscată de bună calitate pentru căței care se pun într-un mixer, care apoi se umple cu apă fierbinte. Acestea trebuie mixate până vor căpăta consistența piureului de cereale pentru copii. Pentru început, cățeii trebuie să primească de trei-patru ori pe zi mâncare de acest tip. De îndată ce cățeii au încercat-o, au călcat în ea și au mâncat o parte, mamei i se poate permite s-o termine și să curețe cățeii. Apoi, în fiecare săptămână, se reco-mandă mărirea cantității de hrană, reducerea cantității de apă adăugată și pe-rioada de mixare, așa încât la vârsta de șapte săptămâni, cățeii să mănânce hrană uscată. Odată ce cățeii primesc hrană solidă, aceasta poate fi lăsată la dispoziția lor (când mama nu este cu ei în cutie), sau mesele la ore fixe pot con-tinua. Pe măsură ce cățeii mănâncă mai multă hrană solidă, mama poate sta de-parte de ei perioade mai lungi de timp.Înțărcarea trebuie grăbită!Dacă acest lucru nu se întâmplă, pe măsură ce cățeii mănâncă mai multă hrană solidă, mama va începe în mod natural să aibă lapte mai puțin. Atunci când cățeii încep să mănânce piure (la vârsta de patru săptămâni), readuceți regimul alimentar al cățelei la hrana de adult, pentru a o ajuta să-și reducă lactația, începând cu înlocuirea hranei de căței cu hrană de adulți. Așadar, vârsta normală de înțărcare pentru căței este cuprinsă între șase și nouă săptămâni.