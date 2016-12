Pentru sănătatea dv.

La ce vârstă apare artroza? (1)

07 Noiembrie 2011

„Am fost la doctorul de familie din cauza unor dureri mari la șold și mi-a spus scurt că am artroză. Se poate ca la 34 de ani să faci artroză? Doctorul mi-a zis că ar fi din cauza efortului. Reumatism, din cauza efortului, mă rog! Mai am șase colegi de vârsta mea, toți fac același efort și n-au nicio durere. Sunt îngrijorat, doctorul mi-a zis că nu se vindecă definitiv…” – Tatian Tonea.v v vDin păcate, și medicul specialist în balneoki-netoterapie, dr. Mihaela Mihai, ne-a spus că artroza, odată instalată, nu se vindecă complet, însă ea poate fi ameliorată, fapt care va permite pacientului să ducă o viață normală. În general, artrozele apar odată cu înaintarea în vârstă, din cauză că articulațiile sunt expuse presiunii, cartilajul se subțiază, iar spațiul articular se îngustează. În aceste condiții, pe marginea lor se depune calciu sub formă de ciocuri, după care apare și durerea. Stimate domnule Tonea, medicul de familie a știut ce spune, căci nu numai bătrânii pot fi afectați de reumatism, ci și tinerii care fac efort mare sau au o greutate corporală în exces (obezi). Totuși, specialista atrage atenția că diagnosticul precoce al unei artroze permite luarea la timp a unor măsuri terapeutice dietetice și medicale, care vor împiedica evoluția ulterioară a bolii. Artrozele se pot localiza la nivelul genunchiului, al șoldului și al șirei spinării. Cauzele apariției sunt de natură genetică, dar cel mai adesea apar ca urmare a stilului greșit de viață. La fel de adevărat e că artrozele pot surveni și ca urmare a unor accidente sau traumatisme. Despre conduita pacientului și metodele de tratament ale artrozei, citiți în ziarul nostru de mâine.