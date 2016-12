Medicul de gardă

La ce trebuie să fie atent un hipertensiv de Crăciun

„Ce poate să mănânce un om cu tensiunea mare, de sărbători, ca să fie în rând cu lumea, dar nici să nu sufere, ca un martir? Am cunoștințe cu hipertensiune care nu se abțin de la nimic de sărbători și merg înainte. La ce trebuie să fie atent un hipertensiv când e vorba de mâncare? Ilinca Bian, 59 ani”. Indiscutabil, hipertensiunea arterială, chiar dacă este o problemă cu care se confruntă foarte mulți oameni, trebuie luată foarte în serios, ne-a spus dr. Iuliana Botezatu, medic specialist Phoenix Eastern Medical Center. În caz contrar, pot apărea complicații dintre cele mai grave. Referitor la alimentația hipertensivilor în perioada imediat următoare, medicul atrage atenția că, până la urmă, creșterea tensiunii arteriale este strâns legată de alimentație, ca și de greutatea corporală, printre altele. De aceea, doamnă Bian, indiferent de modul cum se alimentează cunoștințele dumneavoastră, medicul vă recomandă ca nu doar de sărbători, ci, în general, să mâncați mai puțin, mai des, iar meniul să nu cuprindă alimente greu de digerat sau pregătite necorespunzător, adică prin prăjire, cu multe grăsimi etc. Alimente permise. Dacă meniul este alcătuit cu grijă și în cunoștință de cauză, hipertensivii nu au motive de… suferință din punct de vedere al bucatelor de pe masa de Crăciun. La aperitive, de exemplu, pot servi, fără probleme, caș slab, nesărat, urdă dulce, telemea de vacă desărată, preparate ușoare din pește și carne de pasăre sau vită. Apoi, fripturile pot fi din carne de vită, pui, găină, pregătite rasol, fript sau la cuptor; pot servi fără probleme pește slab de râu (lin, șalău, știucă, crap de primăvară etc.), fiert ca rasol, fript sau copt în pergament; ouă, numai în preparate; pâinea ar fi bine să fie intermediară, fără sare sau cu sare puțină, făinoasele, în cantitate limitată (griș, orez, paste făinoase, fulgi de ovăz, mămăliguță pripită) fierte, cu puțină sare; fructele sunt permise toate și sub orice formă: crude, coapte, pireuri, compoturi, gelatine, rase pe răzătoare, sucuri de fructe; legumele permise: morcovi, dovlecei, fasole verde, salată verde, ardei, vinete), mai puțin varza, țelina, spanacul, leguminoasele uscate, ridichile de iarnă, sfecla; dulciuri, numai fără sare, bicarbonat de sodiu sau praf de copt; băuturi: ceaiuri de plante, sucuri de fructe și legume, lapte simplu, degresat, lapte amestecat cu ceai sau cafea de orz (malț), lapte bătut, iaurt, dar nu în cantități mari.