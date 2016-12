Veterinarul pe recepție

La ce ajută un animal de companie

„De mult îmi doresc un animal în casă, dar nu am făcut gestul ăsta pentru că nu am destul timp să-l îngrijesc așa cum ar trebui. Am o vecină, are un câine, dar îl lasă toată ziua singur și plânge sărăcuțul… Nu mi-aș dori asta. Acum s-a schimbat situația în familia mea, am un copil de trei ani de care se îngrijește mama, care stă mai mult acasă. Plus că băiețelul plânge să-i aduc la noi câinele vecinului, nu suportă să-l audă plângând. Tot ce vreau să știu e dacă un animal nu-mi va da copilul peste cap, dacă el a ajuns să sufere pentru câinele vecinului? Cu stimă, Irina”xxxNu este cazul să vă faceți griji în privința copilului, este de părere medicul veterinar Gheorghiță Mureșanu. Și asta, datorită faptului că animalele de companie reprezintă un element extreme de important pentru dezvoltarea psihică și emoțională a copiilor, dar și un factor de echilibru pentru adulți. Iar aceste lucruri nu se cunosc de ieri, de azi, fiind demonstrate prin studii realizate de-a lungul anilor. Concluzia este generale, efectul benefic al animalelor de companie asupra stăpânilor este indubitabil. Mai mult, veterinarul ne-a explica că potrivit uneia dintre ipotezele majore referitoare la relația om-animal, există o nevoie umană fundamentală de a fi în comuniune cu celelalte organisme vii. Or, a avea un animal în preajmă înseamnă și o garanție pentru ameliorarea sănătății fizice și emoționale, efectele terapeutice ale animalelor domestice fiind confirmate indiferent de vârstă.