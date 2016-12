La ce ajută contractul prenupţial

1

Intrebare

Exista sau se poate face la notar un asemenea act si dupa ani buni de la casatorie in conditiile in care nu exista copii? Sau mai exact se poate intocmi un act in caz de deces a sotiei/sotului in care tot ce detin acestia impreuna sa ramana mostenire celuilalt fara ca neamurile sa intervina? (cand cuplul nu are copii) Daca DA , cum se numeste un asemenea act?