La 40 de ani, bărbaţii, mai... crizaţi decât femeile?

Psihologul te ajută

La 40 de ani, bărbații, mai... crizați decât femeile?

În jurul vârstei de 40 de ani, începe să se manifeste criza vârstei mijlocii, resimțită mai puternic de cei care cred că viața a trecut pe lângă ei. Femeile se mobilizează mai bine pentru a face față situației, iar cei care nu știu să traverseze acest prag ajung la depresie.De regulă, după scurgerea a patru decenii de viață, subconștientul omului începe să fie bântuit de spaima îmbătrânirii. Este perioada când psihologii spun că se manifestă criza vârstei a doua, care lovește între 40 și 50 de ani. Cei care au puterea să depășească această inerentă perioadă își continuă frumos viața. Alții, în schimb, parcă se străduiesc să-i rănească pe cei din anturaj, situație semnalată și de o cititoare a ziarului nostru: „Tata a fost cu 16 ani mai în vârstă decât mama, făcea tot timpul crize, au avut o căsnicie de toată jena, ca să nu spun altfel. De mică mi-am jurat că o să mă mărit cu un bărbat de vârsta mea, nici măcar cu un an mai mare și așa am făcut. A fost bine până acum. Dar de când a împlinit 40 de ani, e tot mai crizat, nu e mulțumit de el, tună și fulgeră, spune că gata, a făcut burtă, s-a terminat cu el, nu-i mai place nici măcar mașina… Doctorița de familie mi-a spus să-l las în pace, că bărbații intră în criză la 40 de ani, la fel și femeile, să am răbdare… Dar eu nu am stările lui și nici nu știu cum să-l ajut!”.v v vPsihologul Alina Pandrea ne-a explicat că perioada crizei vârstei mijlocii poate dura de la câteva luni la câțiva ani, iar dacă nu este bine gestionată, poate fi marcată frecvent de depresii. Sunt mai ex-puse persoanele educate, cu veni-turi medii sau peste medie, care se identifică excesiv cu profesia, traversează situații solicitante sau au insatisfacții repetate. Paradoxal, acest inevitabil prag psihologic este trecut mai greu de bărbați, care încep să se întrebe mai asiduu decât femeile dacă ceea ce au realizat până atunci, nu doar pe plan sentimental, ci și material sau social este mulțumitor. Pe fondul acestor dileme se instalează un fel de panică și anxietate, iar de aici și până la nevoia de compensare a realității este un pas mic. Așa se explică de ce unii bărbați de vârstă mijlocie se hotărăsc, brusc, să adopte comportamentul unui Don Juan, să-și cumpere mașini scumpe, în culori intense etc. Psihologul spune că toate aceste schimbări au rolul de a echilibra monotonia.Pe de altă parte, și doamnele ajunse la vârsta maturității își doresc o schimbare. Unele încep să acorde propriei persoane mult mai multă atenție decât înainte, altele se dedică exclusiv carierei sau încearcă diverse forme de reconfirmare a șarmului personal. Diferența este că la bărbați, criza durează mai mult (de la trei la zece ani), iar la femei, între doi și cinci ani, ceea ce arată că femeile se mobilizează mai bine decât bărbații pentru a face față situației.Frustrări, nemulțumiriCriza vârstei mijlocii se manifestă când așteptările se ciocnesc cu realizările. Practic, apare tensiunea psihică, determinată de neîmpliniri profesionale, materiale și pe plan emoțional. Acei oameni care simt că viața a trecut pe lângă ei resimt cel mai puternic efectele acestui prag al vârstei, devin extreme de irascibili. La toate astea se mai pot adăuga stresul, conflictele conjugale, plictiseala sau lipsa de motivație profesională. Este momentul când se iau decizii pripite, când acele lucruri nebunești (cheltuieli în exces, aventuri amoroase, renunțarea la job) sunt expresia unei dificultăți de autocontrol, ajungându-se la conflicte familiale, divorț sau chiar tentative de suicid.Cum depășim criza?Susținerea din partea celor apropiați și cunoașterea de sine sunt esențiale în această perioadă. Așadar, odată ce simptomele au fost recunoscute și conștientizăm că ne aflăm într-o etapă delicată a vieții, comunicarea sinceră cu partenerul, cu familia, cu prietenii și, de ce nu, cu un psiholog, ajută la depășirea momentului de criză cu o oarecare detașare, chiar seninătate. În fond, o supărare nu se stinge mai ușor când încercăm să ne amuzăm sau măcar să zâmbim pe seama ei?