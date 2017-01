La 11 ani, „răcneşte să-i schimbăm numele de botez!“

La 11 ani, „răcnește să-i schimbăm numele de botez!“

Cei cărora nu le plac, fie numele, fie prenumele, au posibilitatea să și le schimbe pe cale administrativă, chiar dacă sunt minori, iar după aproximativ două luni de zile, se pot prezenta cu numele preferate. Există părinți care țin cu tot dinadinsul ca juniorii lor să poarte prenume pe post de amintire pentru lucruri care le-au marcat existența. Iar de aici și până la categoria numelor ciudate nu este decât un pas mic. Dacă, pentru vedete, care au făcut o pasiune pentru nume nemaiauzite, subiectul nu constituie o problemă, printre oamenii de rând, însă, lucrurile stau altfel. Totul, din cauză că trăind printre copii obișnuiți, care poartă nume comune, micuții pe care părinții îi botează cu nume originale pot avea de suferit. Astfel, pe măsură ce aceștia cresc, suportă din ce în ce mai greu tachinările și răutățile celorlalți copii, lucru care îi transformă, în timp, în persoane frustrate, retrase. Mo-tivul e simplu: doresc să evite momentul în care sunt obligați să se prezinte, împrejurare percepută de ei drept subiect de amuzament. Asupra unei asemenea situații a dorit să atragă atenția și mama unei fetițe de 11 ani, care ne-a rugat să-i păstrăm anonimatul, din motive lesne de înțeles. „Noi am înfiat o fetiță, am luat-o de mică, avea nouă luni. N-o să uit niciodată momentele alea de mare fericire, pentru că am alergat ceva până am adoptat-o. E drept că avea un prenume mai ciudat, însă, pentru noi, numele nu conta absolut deloc, putea s-o cheme oricum. Ce-am crezut noi atunci, chiar nu mai contează, pentru că fetița, care acum are 11 ani, răcnește din toți ficații să-i schimbăm numele de botez, că nu mai su-portă să-și bată joc de ea toți copii. E adevărat că am răsfățat-o, că obține de la noi tot ce vrea, dar ea e viața noastră și nu vrem să sufere. Cu ajutorul dumneavoastră, vrem să aflăm dacă, în afara numelui de familie, se poate schimba legal și numele de botez, dacă minorii au acest drept sau trebuie să aștepte până la majorat și cum se procedează? Vă mulțumim mult pentru înțelegere!”. v v v Șefa Serviciului de Stare Civilă Constanța, Rodica Crăciun, ne-a explicat că legislația dă dreptul oricărei persoane să solicite schimbarea numelui și/sau a prenumelui pe cale administrativă, prin depunerea unei cereri la primăria locului de domiciliu. De asemenea, de acest drept se pot bucura și minorii, însă cererea pentru cei care nu au împlinit 18 ani trebuie să fie depusă de unul din părinți. Atenție, astfel de cereri se aprobă numai în baza unui motiv temeinic. Actele necesare În astfel de situații, solicitantul trebuie să depună la serviciul de stare civilă din cadrul primăriei de domiciliu următoarele documente: cartea de identitate valabilă; certificatele de stare civilă (naștere, căsătorie și de naștere ale copiilor minori) în original și câte o xerocopie; Monitorul oficial al României în care apare anunțul privind schimbarea de nume solicitată, pentru a se vedea dacă există persoane care se opun acestui demers. Apoi, întreaga documentație se va înainta oficial Direcției Generale de Evidență Informatizată a Persoanei din cadrul Ministerului de Interne spre soluționare, iar după primirea aprobării scrise, se vor face mențiunile în actele de stare civilă și se vor elibera certificatele corespunzătoare.