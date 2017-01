l Vox populi l Vox populi

Zilnic, cititorii noștri demonstrează, prin mesajele transmise redacției, că le pasă de ceea ce se întâmplă în jurul lor. Iar atunci când ei înșiși au probleme, își asumă riscul de a protesta public, în speranța că exemplul lor va fi urmat și de alții. Ei continuă să creadă că opinia majorității va reuși să schimbe în bine, în cele din urmă, câte ceva din ceea ce scârțâie în societatea românească actuală. Starea națiunii - prezentată lunar Natalia Onofrei (41 ani), consideră că Guvernul României are datoria morală să prezinte, lunar, cel puțin la TVR1, un raport despre starea națiunii, dar unul real, necosmetizat, „cu cap și coadă“. Iar din situațiile statistice expuse cu aceste ocazii, cititoarea noastră se declară mulțumită dacă nu ar lipsi așa-zisul coș zilnic. „În ceea ce privește subvenționarea de către stat a prețului produselor de strictă necesitate pentru populație (pâine, lapte, ulei, zahăr, ouă, cartofi), acest subiect ar trebui să fie prioritar pentru guvernanți, cel puțin până la absorbirea reală a fondurilor europene“. Românii deștepți - stimulați să rămână în țară! N. Floareș (34 ani), nu înțelege cum este posibil ca statul să închidă ochii atunci când inventatori români iau calea exilului înainte ca invențiile lor să fie patentate. „De prea multe ori găsim în străinătate patentate invenții originale din România și sunt foarte trist că se continuă… furturile creațiilor noastre. Este păcat că, deși românii sunt deștepți și inventivi, au foarte multe invenții de mare succes, nu sunt stimulați să rămână în țară. Este un lucru anapoda aici: pentru pregătirea unui specialist cu studii superioare statul cheltuiește mulți bani o perioadă apreciabilă de timp, la care se adaugă, desigur, și eforturile personale. Iar după ce termină studiile, mulți dintre acești oameni lâncezesc în șomaj sau își iau lumea-n cap”. Birocrația - la fel de sufocantă Adela Voicu (39 ani): „Eu am crezut că după integrarea în UE, birocrația românească nu va mai fi atât de sufocantă. Când acolo, este la fel de greu să înființezi o societate mică și, mai ales, deosebit de greu s-o întreții din cauza mormanului de hârțoage pe care le cer tot felul de legi și ordine, care de multe ori se bat cap în cap”. Asfaltări de mântuială Mihai Vasile (64 ani): „A început turnarea asfaltului pe strada Calafatului, din cartierul Viile Noi, Constanța, lucrare pe care o așteptăm de circa 45 de ani ca pe ceva deosebit. Însă, spre dezamăgirea noastră, cei care lucrează la asfaltarea acestei străzi ne-au dezamăgit prin lipsa de interes față de calitatea lucrării. Au început lucrările cu câteva utilaje, în unele locuri s-a spart conducta de apă, iar în altele nu s-a mai pus piatră, ca să vină la nivelul străzii, iar de pe carosabil nu s-a curățat pământul, care nu are cum să facă priză cu bitum-ul. Când le-am atras atenția că se cheltuiesc aiurea banii publici, executanții lucrării ne-au reproșat că ar trebui să fim mulțumiți că ni se asfaltează strada, nu să ridicăm tot felul de pretenții. Oare, nimeni nu răspunde de calitatea asfaltării străzilor acestui oraș? Nimeni nu vede cât de repede apar gropile și tot felul de alte imperfecțiuni pe străzile recent asfaltate?“. Luând în discuție chestiuni cotidiene, cititorii au dorit să atragă atenția că dacă „vocea poporului” s-ar manifesta mai activ, probabil că și comunicarea dintre cetățeni și instituțiile statului s-ar îmbunătăți, iar ițele birocrației s-ar mai descâlci și ele.Zilnic, cititorii noștri demonstrează, prin mesajele transmise redacției, că le pasă de ceea ce se întâmplă în jurul lor. Iar atunci când ei înșiși au probleme, își asumă riscul de a protesta public, în speranța că exemplul lor va fi urmat și de alții. Ei continuă să creadă că opinia majorității va reuși să schimbe în bine, în cele din urmă, câte ceva din ceea ce scârțâie în societatea românească actuală. Starea națiunii - prezentată lunar Natalia Onofrei (41 ani), consideră că Guvernul României are datoria morală să prezinte, lunar, cel puțin la TVR1, un raport despre starea națiunii, dar unul real, necosmetizat, „cu cap și coadă“. Iar din situațiile statistice expuse cu aceste ocazii, cititoarea noastră se declară mulțumită dacă nu ar lipsi așa-zisul coș zilnic. „În ceea ce privește subvenționarea de către stat a prețului produselor de strictă necesitate pentru populație (pâine, lapte, ulei, zahăr, ouă, cartofi), acest subiect ar trebui să fie prioritar pentru guvernanți, cel puțin până la absorbirea reală a fondurilor europene“. Românii deștepți - stimulați să rămână în țară! N. Floareș (34 ani), nu înțelege cum este posibil ca statul să închidă ochii atunci când inventatori români iau calea exilului înainte ca invențiile lor să fie patentate. „De prea multe ori găsim în străinătate patentate invenții originale din România și sunt foarte trist că se continuă… furturile creațiilor noastre. Este păcat că, deși românii sunt deștepți și inventivi, au foarte multe invenții de mare succes, nu sunt stimulați să rămână în țară. Este un lucru anapoda aici: pentru pregătirea unui specialist cu studii superioare statul cheltuiește mulți bani o perioadă apreciabilă de timp, la care se adaugă, desigur, și eforturile personale. Iar după ce termină studiile, mulți dintre acești oameni lâncezesc în șomaj sau își iau lumea-n cap”. Birocrația - la fel de sufocantă Adela Voicu (39 ani): „Eu am crezut că după integrarea în UE, birocrația românească nu va mai fi atât de sufocantă. Când acolo, este la fel de greu să înființezi o societate mică și, mai ales, deosebit de greu s-o întreții din cauza mormanului de hârțoage pe care le cer tot felul de legi și ordine, care de multe ori se bat cap în cap”. Asfaltări de mântuială Mihai Vasile (64 ani): „A început turnarea asfaltului pe strada Calafatului, din cartierul Viile Noi, Constanța, lucrare pe care o așteptăm de circa 45 de ani ca pe ceva deosebit. Însă, spre dezamăgirea noastră, cei care lucrează la asfaltarea acestei străzi ne-au dezamăgit prin lipsa de interes față de calitatea lucrării. Au început lucrările cu câteva utilaje, în unele locuri s-a spart conducta de apă, iar în altele nu s-a mai pus piatră, ca să vină la nivelul străzii, iar de pe carosabil nu s-a curățat pământul, care nu are cum să facă priză cu bitum-ul. Când le-am atras atenția că se cheltuiesc aiurea banii publici, executanții lucrării ne-au reproșat că ar trebui să fim mulțumiți că ni se asfaltează strada, nu să ridicăm tot felul de pretenții. Oare, nimeni nu răspunde de calitatea asfaltării străzilor acestui oraș? Nimeni nu vede cât de repede apar gropile și tot felul de alte imperfecțiuni pe străzile recent asfaltate?“. Luând în discuție chestiuni cotidiene, cititorii au dorit să atragă atenția că dacă „vocea poporului” s-ar manifesta mai activ, probabil că și comunicarea dintre cetățeni și instituțiile statului s-ar îmbunătăți, iar ițele birocrației s-ar mai descâlci și ele.