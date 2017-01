„L-am reclamat la Poliţie pe cel care mi-a furat maşina, însă el mă sfidează de la volan în continuare!“

SEMNALE

„L-am reclamat la Poliție pe cel care mi-a furat mașina, însă el mă sfidează de la volan în continuare!“

Atunci când vine vorba de a găsi metode de înșelăciune și falsuri, s-a demonstrat că imaginația persoa-nelor certate cu legea nu are limite. Dacă, de regulă, metodele de frau-dare sunt tot mai elaborate și greu de recunoscut, există și situații în care… escrocii folosesc scheme care îi trimit cu ușurință în… gura lupului. O astfel de situație ne-a fost relatată de C. Cristea, din Medgidia. Bărbatul asociat unic la o unitate en-gros de materiale de construcții, ne-a povestit că anul trecut a constatat cu stupoare că din curtea depozitului său a dispărut o mașină. A sesizat imediat poliția, dar senzația lui a fost că lucrurile nu se mișcau în direcția descoperirii hoțului. Așa că s-a apucat să facă investigații pe cont propriu și nu mică i-a fost surpriza să constate că a fost... lucrat chiar de unii dintre angajații săi. „Sincer vă spun, nu mi-a venit să cred când am aflat cum contabila, în legătură cu o persoană din exterior, a scris cu mâna ei o factură falsă și a reușit astfel să-mi vândă, prin fals, o mașină. Probabil și-a imaginat că o să înghit gogoașa și o să mă împac cu ideea că mi s-a furat mașina. Numai că, verificând hârtiile, mi-am dat seama ce s-a întâmplat. Luați la bani mărunți, parte din angajații mei au dat din colț în colț. Pe 11 ianuarie am făcut plângere la poliție, iar în cinci minute hoțul deja știa de asta. Am reproșat poliției că nu mă ajută să-mi recuperez mașina, da m-au dus în toate birourile, m-au dat afară, au țipat la mine, ceea ce m-a nemulțumit foarte mult. Aș fi trecut peste asta dacă hoțul nu m-ar sfida și acum de la volanul mașinii mele. Neștiind ce să mai fac m-am gândit să apelez la Cuget liber, în speranța că acest calvar va lua sfârșit. Vă mulțumesc din suflet!”. vvv Subinspectorul Ionel Mirică, din cadrul Poliției Medgidia, ne-a confirmat că poliția a fost sesizată în această speță. Pentru că s-a reclamat vânzarea unei mașini cu acte false, cazul a făcut obiectul unui dosar aflat în competența sectorului de investigare a fraudelor economice. Pe de altă parte, înțelege nerăbdarea cititorului nostru, însă atrage atenția că cercetarea obligă la respectarea tuturor procedurilor legale: „În astfel de situații toate părțile implicate trebuie să fie citate și audiate, iar multă lume nu înțelege că noi suntem datori să adunăm probe atât în apărare, cât și în acuzare. Din ianuarie au lucrat colegii de la investigarea fraudelor economice, au efectuat cercetări, iar în prezent dosarul se află la parchet cu propunerea de începere a urmăririi penale” - a precizat reprezentantul Poliției Medgidia, care apreciază că acest caz s-a rezolvat, totuși, în termen rezonabil. Referitor la suspiciunile cititorului nostru privind presupusa legătură a cuiva din poliție cu persoana reclamată, subinspectorul I. Mirică a subliniat că nimeni din poliție nu-și permite să anunțe un făptuitor asupra cursului cercetării. Din păcate, hoții fac parte din viața noastră, iar numărul mare al înșelăciunilor înregistrate în ultima perioadă scoate în evidență disperarea infractorilor de a face bani cu orice risc, pe timp de recesiune.