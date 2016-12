„L-am înfiat, l-am crescut în puf, iar acum ne dă în cap!“

După 12 ani de la adopție, copilul înfiat a început să fie violent și agresiv cu toți membrii familiei adoptatoare, cerând cu insistență să fie redat părinților naturali. Dacă este posibilă desfierea și în ce condiții aflați în continuare.La momentul când și-a adus copilul acasă, în vârstă de doi ani, pe care a reușit să-l înfieze după ani și ani de zile, din cauza legislației stufoase, a fost mare sărbătoare. Astăzi, părinții adoptatori își regretă gestul, ajungând să ducă o viață de coșmar din cauza apucăturilor fiului adoptat, acum un adolescent rebel și violent: „Când am făcut actele l-au consultat o grămadă de doctori, ne-au garantat că este sănătos tun. Problemele au început să apară după ce soțul meu a avut un accident și a trebuit să se pensioneze pe caz de boală. Cum banii sunt puțini, iar pretențiile băiatului mari de tot, au început discuțiile. Iar de aici și până la bătaie a fost doar un pas, mai ales că soțul e neputincios și nu-i face față. Și pe mine mă lovește și urlă că vrea să-i găsim părinții naturali. Noi știm unde sunt, dar oamenii ăștia n-au încercat niciodată măcar să-l vadă de la distanță, dacă n-au vrut să-l tulbure altfel… Ar fi multe de spus, dar mă opresc aici. Am apelat la Cuget Liber ca să aflu dacă astea sunt motive ca să cerem des-facerea adopției. Am vrut să merg la Autoritatea Tutelară, dar dacă începe scandalul… e în stare de orice! L-am înfiat, l-am crescut în puf, iar acum ne dă în cap!” - ne-a povestit mama adoptatoare, extrem de afectată de situație, mai ales că nu s-a gândit niciodată că lucrurile pot lua o asemenea turnură. Chiar dacă, dornică să iasă din acest impas și să-și ducă în continuare crucea, femeia a adus un psiholog acasă, băiatul a refuzat să coopereze, de atunci fiind și mai agresiv.Desfiere și la cererea adoptatoruluiEste adevărat că din momentul stabilirii filiației prin adopție (înfiere) încetează filiația firească dintre copilul adoptat și părinții lui naturali, iar adoptatorii își asumă răspunderile ce revin părinților firești. Asta nu înseamnă însă că înfierea nu poate fi anulată la un moment dat, dacă există motive temeinice și, evident, legale. După cum ne-a explicat consilierul juridic Carmen Gigică, adopția poate fi desfăcută și la cererea adoptatorului sau a familiei adoptatoare, dacă adoptatul a atentat la viața lor sau a altor membri ai familiei, precum și atunci când adoptatul s-a făcut vinovat față de adoptatori de fapte penale pedepsite cu o pedeapsă privativă de libertate de cel puțin doi ani.Ca să nu mai spunem că dacă adoptatorul a decedat ca urmare a faptelor adoptatului, adopția poate fi desfăcută chiar la cererea celor care ar fi venit la moștenire împreună cu adoptatul sau în lipsa acestuia. Deci violența și agresivitatea nu-și au locul în ecuația adopției.Cine mai poate cere desfiereaAdopția poate înceta prin desfacere sau ca urmare a anulării ori a constatării nulității sale. De regulă, în majoritatea cazurilor când se pune problema desfacerii adopției, motivul îl constituie insistența părinților naturali de a-și recăpăta copilul… vândut în momente de cumpănă. Așadar, desfierea este posibilă și la cererea părinților naturali ai copilului, dar și a instituțiilor de ocrotire, a Autorității tutelare sau a altor organe ale administrației de stat care constată că interesele înfiatului îi obligă să ceară în instanță acest lucru.De precizat că desfacerea înfierii poate fi pronunțată numai după ascultarea delegatului Autorității tutelare, devenind valabilă începând cu data la care se pronunță hotărârea judecătorească definitivă. Indiscutabil, situațiile de acest fel sunt delicate, tocmai de aceea este competența instanței să le soluționeze.