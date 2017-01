„L-am crezut pe cuvânt, apoi s-a făcut stăpân pe uscătoria blocului!“

Uscătoriile blocurilor sunt considerate părți comune exclusiv pentru coproprietarii care le utilizează conform cu proiectul clădirii. Totuși, acestea pot fi atribuite în folosință exclusivă sau destinația folosinței comune poate înceta, însă numai cu respectarea legii.Este clar ca lumina zilei, atât legislația privind funcționarea asociațiilor de proprietari, cât și cea în materie civilă, reglementează condițiile în care pot fi utilizate și administrate părțile comune. Din păcate, nu de puține ori se întâmplă ca uscătoriile, spălătoriile sau alte spații comune să fie transformate, de către locatarii „mai tupeiști”, în spații proprii pentru depozitarea a tot felul de lucruri, a murăturilor etc. Asupra unei asemenea situații atrage atenția, astăzi, un grup de locatari: „Blocul nostru e cu patru etaje, apartamentele sunt micuțe, au câte un balcon foarte mic. Aproape toți am desființat ușile și geamurile dintre sufragerie și balcon, fără să spargem, ca să dăm impresia de spațiu mai mare. În condițiile astea, singurul loc unde ne uscăm rufele este spălătoria. La toate etajele există câte o uscătorie, pe care, de zeci de ani, am folosit-o la uscat rufe. Că mai sunt unii care-și pun și butoiașul cu varză, asta e altă poveste… Problema e că, pe etajul nostru, nu mai putem să folosim această uscătorie de peste un an, de când un vecin ne-a cerut acceptul să pună acolo niște mobilă, pentru maxim o lună de zile, cât renovează apartamentul. Ne-a promis că o să lase libere sâr-mele de rufe, ca să le putem folosi, oricum toți avem cheie, numai că el a umplut până la refuz uscătoria cu lucruri, a schimbat yala și nici până în ziua de azi nu a eliberat-o. S-a tot scuzat, iar acum e plecat la muncă, în Italia, cu soția. L-am crezut pe cuvânt, apoi s-a făcut stăpân pe uscătoria blocului! Intenționăm să-l dăm în judecată și vrem să știm dacă există vreo lege, în afară de cea a bunului simț, care-i interzice să se facă stăpân pe uscătorie?”.Spații comune, folosință comunăDe exemplu, în Italia, țara unde s-a mutat proprietarul care s-a făcut stăpân pe un spațiu comun, asociațiile de locatari se numesc asociații de coproprietari, tocmai pentru a evidenția faptul că părțile comune sunt ale tuturor, și în privința drepturilor, și a obligațiilor. Din păcate, potrivit Uniunii Asociațiilor de Proprietari, în România, se exagerează ideea de proprietate individuală, mulți având probleme în a recunoaște și accepta obligația legală pentru restul clădirii. Și nu e vorba doar „de blocurile comuniste”, întrucât și în ansamblurile rezidențiale există spații cu altă destinație care nu pot fi folosite decât în comun. Iar legea privind funcționare și administrarea asociațiilor de proprietari arată că, în principiu, uscătoria blocului este un spațiu de folosință comună, dacă locatarii nu hotărăsc altfel.Când e permisă folosința exclusivăPe de altă parte, și Codul Civil permite atribuirea în folosință exclusivă a părților comune. Potrivit consilierului juridic Carmen Gigică, acestea pot fi atribuite coproprietarilor în folosință exclusivă numai dacă, astfel, nu sunt lezate drepturile celorlalți coproprietari. Cât privește decizia de atribuire în folosință exclusivă, aceasta trebuie adoptată cu o majoritate de două treimi din numărul coproprietarilor și al cotelor părți. În clădirile unde sunt constituite asociații de proprietari, decizia se adoptă de către adunarea generală, cu aceeași majoritate.Încetarea destinației folosinței comune„Tot în Codul Civil, la art. 658, se arată că încetarea destinației de folosință comună pentru părțile comune din clădirile cu mai multe etaje sau apartamente se poate hotărî, de data asta, cu acordul tuturor coproprietarilor, nu al majorității” - a adăugat juristul, care a ținut să mai precizeze că, apoi, partea din imobil care rezultă din încetarea destinației folosinței comune se înscrie în mod corespunzător în Cartea funciară, pe baza documentației cadastrale întocmite în acest scop. Așadar, legislația este clară și în această privință și vizează exact evitarea situațiilor în care unii se pot face stăpâni pe spațiile comune.