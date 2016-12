Kiwi, supranumit „bomba de hidratare“

Ştire online publicată Sâmbătă, 22 Ianuarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

După îndelungi cercetări, s-a constatat că punerea la punct a unor procedee performante de extracție din fructe a compușilor care le dau valoare conferă cremei în care ajung extrem de multe efecte binefăcătoare. Astfel, din sâmburi, prin presare, s-au obținut acizi grași esențiali, de care pielea are mare nevoie pentru a rămâne suplă. Împreună cu vitaminele din fructe, aceste uleiuri cu acțiune antioxidantă cresc valoarea cremelor de față. Încălzind pulpa fructului se recuperează ulterior o „apă” încărcată cu principii active, dumnezeiască pentru ten. Kiwi, de exemplu, este supra-numit „bomba de hidratare”. Datorită proprietăților sale restructurante, kiwi ține pielea sub „perfuzie” cu apă. Bogat în acizi grași esențiali, el redă pielii su-plețea. Este recomandat chiar și epidermelor sensibile, pentru că are în componență fitosteroli, care luptă împotriva inflamației.