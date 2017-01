Jumătate dintre constănţeni se încălzesc cu… promisiuni

Din cauză că RADET nu s-a încadrat în graficul programului de reabilitare a rețelei termice

Jumătate dintre constănțeni se încălzesc cu… promisiuni

În cadrul programului de automatizare a tuturor punctelor termice din municipiul Constanța (127 la număr), până în momentul de față, RADET a reușit să finalizeze lucrările doar la 66 dintre ele, cu toate că, potrivit proiectului inițial, termenul scadent era sfârșitul acestui an. Conducerea regiei pune întârzierile pe seama unor probleme tehnice care nu au fost intuite de specialiști de la început. Constănțenii care au avut ghinionul să aparțină de punctele termice la care încă se lucrează n-au apucat să se bucure de anunțul prin care RADET făcea cunoscută începerea furnizării căldurii, din cauză că în apartamentele lor caloriferele au rămas la fel de reci. Oameni bolnavi, în vârstă sau familii cu copii mici ni s-au plâns că nu mai suportă frigul din apartamente, iar alții au avertizat că vor protesta public din cauză că apa caldă refuză să curgă prin robinetele lor. Fără apă caldă de două săptămâni Dumitru Vârlan (Șoseaua Mangaliei nr. 57, bl SM1): “Inițial, printr-un afiș pus la avizierul Asociației de proprietari, RADET ne asigura că lucrările se vor termina pe 21 octombrie. Ziua asta a trecut, iar noi nu avem, nici apă caldă, nici căldură. Ieri am găsit la avizier alt anunț, prin care eram informați că lucrările nu se vor termina înainte de 3 noiembrie. Am pus mâna pe telefon și am sunat la dispeceratul RADET. Dispecerul mi-a spus, pe un ton absolut nepotrivit, că nu-l interesează pe el că n-avem noi apă caldă și căldură. Măcar să ne vorbească civilizat și să ne respecte, dacă tot primesc salariul din banii noștri, ai celor care ar trebui să beneficiem atunci când avem nevoie de serviciile acestei regii. Avem copii mici și nu înțelegem de ce atâta indiferență față de abonați. Oare, vara asta n-a fost suficient de lungă pentru ca ei să aibă timp să-și facă treaba la timp? În schimb, la încasat bani nu au nici o zi întârziere, dimpotrivă, sunt cu bățul pe noi dacă facem datorii și ne amenință, una-două, cu debranșarea. Ce se întâmplă acum cred că ne dă și nouă dreptul să-i dăm în judecată, iar instanța să-i oblige să ne dea despăgubiri. Dar n-o să se întâmple asta din cauză că, la noi, obligații față de RADET au doar abonații, nicidecum furnizorul. Sperăm, totuși, ca această regie să nu se joace prea mult cu nervii și sănătatea noastră!”. „Până când să tot fim răbdători?” Gheorghe Aurel (bloc L19, str. 1 Decembrie nr. 33): “Punctul termic nr. 74, din zona ICIL, nu ne-a dat căldură. Am vorbit la dispeceratul RADET și ne-a spus că ei nu știu nimic. M-am dus personal la punctul termic, dar era încuiat. Președintele asociației de bloc mi-a spus să ne înarmăm cu răbdare, că până pe 15 noiembrie n-o să avem căldură. Chiar așa să fie? RADET vrea să fim corecți cu ea, dar ea de ce ne desconsideră în halul ăsta? Dacă erau probleme pe rețea, trebuia să și le rezolve toată vara, nu acum, când a dat frigul peste noi și nevoile noastre. Este strigător la cer ce se întâmplă, și nici n-a venit iarna! Cred că ar fi bine să punem de-o grevă, că altfel nu mai merge!” Programul de reabilitare a rețelei termice – în plină derulare Șeful Biroului Comunicare al RADET, Costică Dram, ne-a spus că explicația la nemulțumirile reclamate de către cititorii noștri este una singură: RADET își continuă programul de modernizare și eficientizare a rețelelor și punctelor termice, lucrări care se desfășoară în mai multe etape și “este normal ca, la un moment dat, să nu mai găsești un cablu, un bec sau mai știu eu ce, iar lucrările să se poticnească. Noi am informat însă abonații de stadiul lucrărilor, pentru ca oamenii să știe că se lucrează non-stop și că acum am trecut la programul de reabilitare a rețelelor termice, când se înlocuiește tot. La PT 154, de exemplu, se înlocuiesc conductele pe canal cu țeavă preizolată. Am trecut ieri pe acolo, se lucrează, degeaba spunem noi că terminăm imediat, că dacă dă mâine o ploaie nu se mai poate suda. Suntem dependenți și de starea vremii. La PT 118, au fost înlocuite pompele cu altele noi și se lucrează la partea de automatizare. Luni, sau cel mai târziu marți, vom finaliza totul. La PT 74 se întâmplă exact aceeași situație. Astea sunt chestii tehnice, incluse în complexul program de investiții al regiei”. După finalizarea programului de automatizare și modernizare a punctelor termice, însă, RADET garantează abonaților parametri constanți în toate punctele termice, apă caldă menajeră non-stop, reducerea pierderilor termice și a consumului de energie electrică, precum și creșterea randamentului. 