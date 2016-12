Jongleriile cu autorizaţia de construire, infracţiuni?

Jongleriile cu autorizația de construire, infracțiuni?

„Împart curtea cu un individ care nu are pic de respect nici față de mine, nici față de restul vecinilor. S-a apucat să-și mărească o cameră până sub geamul meu fără autorizație, a fost somat să oprească lucrările, le-a oprit vreo trei săptămâni, acum s-a apucat din nou de treabă. Ne râde în nas și spune că o să plătească amenda și gata. E singura pedeapsă în situații din astea? Mă interesează răspunsul că nu vreau să-l reclam aiurea, cine știe cum se va răzbuna pe mine! Cu mulțumiri, I. V.“.Răspunderi și sancțiuniDacă legiuitorul nu s-ar fi gândit și la aspecte de genul celei relatate mai sus, probabil că zelul unora de a construi fără autorizație sau… pe lângă ar fi fost și mai mare. Pentru a stopa asemenea inițiative, consilierul juridic Carmen Gigică ne-a spus că legislația este destul de aspră, iar situații de acest gen constituie infracțiuni, care se pedepsesc cu închisoare de la trei luni la trei ani, dar și cu amendă între 1.000 și 5.000 lei.Mai exact, constituie infracțiuni următoarele fapte: a) executarea lucrărilor, fără autorizație de construire sau de desființare, ori cu nerespectarea prevederilor acesteia; b) continuarea executării lucrărilor după dispunerea opririi acestora de către organele de control competente, potrivit legii; c) întocmirea ori semnarea proiectelor tehnice, precum și a proiectelor pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții pentru alte specialități decât cele certificate prin diplomă universitară, în condițiile prevăzute de lege; d) refuzul emiterii certificatului de urbanism.