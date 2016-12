„Jegoşilor, idioţilor, cerşetorilor…!“

SEMNALE

„Jegoșilor, idioților, cerșetorilor…!“

"Pe ?antier, nu prea-i cu s?ru’ m?na!", ne-a spus reprezentantul firmei, care sus?ine c? "ie?irile" res-pective n-au fost altceva dec?t "o desc?rcare nervoas? mai de ?antier, oamenii exagereaz?, nu e nimic serios!!" Ne-a cerut ajutorul pentru c? nu mai rezist? presiunii psihice de la locul de munc?. Se nume?te(43 ani) ?i lucreaz? de mult? vreme ?n construc?ii, f?r? s? fi avut probleme de munc?. Din cauza crizei, firma ?i-a ?ncetat activitatea, iar fostul lui ?ef l-a ajutat s? se angajeze tot ?n construc?ii, noua unitate av?nd sediul social ?n Bucu-re?ti ?i puncte de lucru ?n Constan?a. Nu ?i-a propus s? vorbeasc? despre competen?a sau incompe-ten?a vreunuia dintre noii s?i colegi, ?ns? despre "lipsa de caracter a unora care, pe motiv c? au facultate, m?tur? cu tine pe jos, trebuie s? vorbesc. Am copii de ?ntre?inut ?i la cum se pune problema s? fiu zburat din firm?, trebuie s? m? lupt pentru drepturile mele ?i ca s? se termine cu b?taia asta de joc. Dac? gre?esc sau spun adev?rul, o s? v? da?i ?i dumneavoastr? seama". Apoi, b?rbatul ne-a explicat c? de?i ?n?elege dificult??ile generate de criz?, lipsei de respect, indiferent de rangul persoanelor, nu o s?-i acorde niciodat? circumstan?e atenuante, at?ta vreme c?t el respect? pe absolut oricine. Sc?nteia conflictului a pornit din momentul ?n care a cerut o adeverin?? pentru medic, av?nd nevoie de ni?te investiga?ii mai am?nun?ite. A fost momentul ?n care a aflat c? firma nu-?i pl?tise de dou? luni contribu?iile la s?n?tate. A str?ns din din?i ?i a pl?tit cea mai urgent? ecografie: "Dar tot ?eful m-a luat pe sus, ca ?i c?nd eu eram vinovat de situa?ie. A promis c? ?n ?apte zile depune contribu?iile. Au trecut 17 zile, ?i nimic. C?nd a v?zut c? insist, a f?cut ce-a f?cut ?i a depus banii. Dar pe martie, aprilie ?i mai 2011, nu ne-a mai dat salariile la timp. Parc? o f?cea ?nadins. Ne vorbe?te tuturor de sus. Din orice nimic ne jigne?te. Nu mi-a mai dat voie s? merg la birouri, nicio adeverin?? nu mai primesc, mi-a pus ?n c?rc? ce nu am f?cut. «Pro?tilor, idio?ilor, cer?e-torilor, ciobanilor etc.», a?a ne spune c?nd cerem leafa la timp. L-am ?i ?nregistrat, c? ar fi ?n stare s? nu recunoasc?! Mie mi-a spus c? pe 15 iunie o s?-mi dea preavizul, s-o tai odat? din firma lui. Privat, privat, dar chiar a?a, s? ne jigneasc? ?i s? ne arunce ?n strad??". Una peste alta, b?rbatul crede c? oricine ?ndr?zne?te s?-l ?nfrunte pe ?ef, cade automat ?n dizgra?ia lui: "?i atunci, s? te fereasc? Dumne-zeu! ªtie c? de fric? t?cem! Iar domnul prim-ministruspunea, zilele trecute, s? avem curaj, s?-i reclam?m pe ?efii incorec?i! De-asta mi-am luat inima ?n din?i! Nu vrem dec?t s? fim trata?i ca oamenii!""N-am nimic cu oamenii ??tia, chiar nu ?tiu de unde le scot! Despre Pa?a, ce s? v? spun, ?ntreba?i-l mai bine cum vorbe?te el! Oricine ?tie c? pe ?antier, nu prea-i cu s?ru’ m?na!" - ne-a spus ing., care are convingerea c? nu limbajul este cel care l-a deranjat pe subal-ternul s?u, ci teama de a-?i pierde locul de munc?: "Nu-mi pun eu mintea cu el, dac? nu l-am dat afar? p?n? acum… ?tie meserie, s?-?i vad? de ale lui. R?zbun?tor nu sunt, ?n?eleg c? are probleme de s?n?tate, o s?-l ajut cum pot. Dar de vorbit, to?i vorbim colorat, v? garantez, pot s?-i ?nregistrez ?i eu! Dar nu umblu eu cu chestii d’astea!". Apoi, R. I., profit?nd de ocazie, ni s-a pl?ns c? din cauza crizei, firma a traversat o perioad? foarte grea ?i, dac? nu ar fi ?inut la oameni, ea ar fi fost demult ?nchis?… Din fericire, ?n ultimul timp lucrurile au ?nceput s? se mi?te pu?in ?i sper? ca atmosfera s? fie mai relaxat?, pentru ca toat? lumea s? fie c?t de c?t mul?umit?.