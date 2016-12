Iubitul i-a impus… s-o rupă cu toţi prietenii

Psihologul te ajută

Iubitul i-a impus… s-o rupă cu toți prietenii

Chiar dacă psihologii consideră că este normal să-ți schimbi o parte din gusturi și păreri atunci când ai o relație foarte apropiată cu partenerul, devine periculos să te lași îndoctrinată din cauza lui. „Cunoscuții m-au poreclit «floarea de gheață» din cauza felului meu de a fi. Recunosc, sunt o tipă mai rece, care nu știu și nici nu vreau să mă bag sub pielea omului. La mine nu ține cu chestii din astea, ce-i în gușă e și-n căpușă. Nici nu suport ca alții să se gudure pe lângă mine, iar din cauza asta nu prea se lipesc băieții de mine, chiar dacă sunt frumoasă. Problema e că m-am îndrăgostit de un băiat care mă dorește lângă el, dar e cam rebel, genul de băieți plini de tatuaje și idei trăsnite, lucruri care nu mă deranjează. Ceea ce nu-mi convine cu adevărat la el este că m-a obligat s-o rup cu toți prietenii mei buni, pe care îi crede șterși, neinteresanți, ai lui fiind cu toții rebeli ca și el. Culmea e că eu m-am executat, fără să mă gândesc prea mult cât de greu e să-ți faci prieteni adevărați. Sunt de vreo patru luni cu el și deja mă simt folosită, și de el, și de amicii lui, dar nu am puterea să renunț din cauză că sunt îndrăgostită foarte tare de el, iar atunci când iubesc, fac și multe gafe. Sună îngrozitor, dar asta e! Mă poate ajuta psihologul să ies din acest cerc de rebeli, pentru că tare îmi e dor de prietenii mei?” - Luiza Ana O., 33 ani. v v v Psihologul Speranța Băcana atrage atenția că fetele care acceptă genul acesta de lucruri sunt persoane foarte fragile, care se lasă ușor convinse să facă orice pentru a-și demonstra sentimentele (oricum nu e niciodată suficient!) și ca să se facă iubite, se simt abandonate și, mai ales, se tem mult de tot de abandon. Foarte frecvent, ele au trăit în copilărie o experiență care le îndreptățește să se simtă așa (părinți absenți sau foarte distanți). Așa se explică de ce se îndrăgostesc de bărbați care abuzează de ele într-un fel sau altul. Însă o astfel de relație nu are nicio legătură cu dragostea! Pierderea propriilor principii Persoanele care se complac în situații de acest gen își pierd propriile păreri și preferințe, nu mai au convingerile lor (în general, ce-i place lui, îți place și ție). Chiar felul în care este decorată propria cameră spune tot (cărțile tale preferate zac într-o cutie în balcon, în timp ce colecția lui de SF-uri stă la loc de cinste în bibliotecă). Nu suporți meciurile de fotbal, dar nevoia te-a făcut microbistă înrăită și exemplele ar putea continua. Periculos! Chiar dacă psihologii apreciază că este normal să-ți schimbi o parte din gusturi și păreri când ai o relație foarte apropiată cu partenerul, tot ei spun că devine periculos să te lași îndoctrinată din cauza lui. Indiscutabil, astfel de lucruri li se întâmplă numai fetelor foarte slabe în plan emoțional, care au avut o relație nesatisfăcătoare cu părinții sau chiar au fost părăsite de aceștia. Indiferent de motivație, mersul pe acest drum nu va duce, niciodată, la nimic bun. Dacă lucrurile nu pot fi repuse sub control prin propria voință, o consiliere psihologică poate face minuni în cazuri atât de delicate.