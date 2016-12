Îţi poţi pierde postul în concediul de maternitate?

Îți poți pierde postul în concediul de maternitate?

„După ce s-a terminat concediul de maternitate m-am prezentat la muncă. Mare mi-a fost surpriza să văd că persoana care mi-a ținut locul nu s-a dat dusă. Am fost la director și a încercat să-mi explice, cu lugu-lugu, că eu am copil mic, o să fiu obosită, că e mult de muncă, în concluzie, să accept alt post sub pregătirea mea. Deocam-dată am așteptat pentru că am nevoie de bani. Cineva m-a învățat să-I dau în judecată numai de-a dracului! Am vreo șansă ca să fiu repusă pe funcție? La câtă influență are directorul, nu sper în minunea asta! Plus de asta, dacă o să am câștig de cauză, mai pot eu să muncesc aici?” – ne-a mărturisit o tânără, care nu se poate împăca deloc cu situația. „După concediul de maternitate am fost sfătuită să-mi iau un medical, până se re-zolvă cu postul. A trecut și concediul medical, dar lucrurile nu s-au lămurit deloc. Permite legea să rămâi pe dinafară după ce naști?” (D. Ionescu).O formă de discriminareDin păcate, proaspetele mămici puse într-o situație atât de delicată, în proporție covârșitoare, nu-și caută dreptatea în justiție, timorate și de lipsa de informare.Cunoscătoare a problemelor de muncă, Manuela Marcu știe foarte bine că angajatele preferă să-și piardă jobul sau să fie trecute pe o muncă inferioară, decât să se adreseze instanței de judecată. Mai ales că toată lumea a ajuns să creadă că procesele durează foarte mult în orice situație, iar, pe de altă parte, noua legislație a muncii ar da mai degrabă dreptate anga-jatorului, decât angajatului, optică total eronată. Totul, din cauză că deși angajatorul poate dispune de locul de muncă al unui salariat, nu-l poate concedia după bunul său plac, existând situații în care acest lucru este interzis, cum este și speța de față. Așadar, salariatele nu pot fi concediate pe perioada concediului de maternitate, fie că este vorba despre concediul prenatal sau cel postnatal.Specialista ne-a mai spus că, din nefericire, desființarea postului în perioada concediului de maternitate reprezintă una dintre cele mai întâlnite forme de discriminare a femeilor la locul de muncă.