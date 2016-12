Îşi… negociază copilul cu fosta soţie

Din ciclul: „Pentru bani, fac orice!“

Își… negociază copilul cu fosta soție

Pentru a nu mai fi obligat de lege să plătească pensie de întreținere propriului copil, tatăl unui minor acceptă orice condiție pusă de fosta soție. Cum încercările pentru menținerea căsniciei au eșuat, L. Paraitov (46 ani) a ajuns la concluzia că altă soluție în afara divorțului nu prea are. Paradoxul este că, deși soția sa a fost găsită de instanță responsabilă pentru eșecul mariajului lor, copilul i-a fost încredințat ei spre creștere și educare. Din păcate, chiar și despărțiți fiind, bărbatul își acuză fosta soție că este, în continuare, parcă mai mult decât în perioada căsătoriei, cu ochii pe el și pe salariul lui, iar la orice mărire, cât de nesemnificativă, cere mărirea pensiei alimentare în instanță. „M-a înnebunit, una-două mă dă în judecată!” „Vreau să știți că vin la dumneavoastră cu multă jenă. Vă rog să mă ajutați în problema mea, foarte grea pentru mine și actuala nevastă. Trebuie să vă spun că fosta soție are prin tribunal pensie alimentară pentru copilul nostru minor, un băiețel de șapte ani. Nu vreau să deranjez, dar părerea mea e că are pe cineva care-i suflă ce lefuri sunt la noi în firmă, când cresc veniturile mele, altfel nu-mi explic cum de la orice mărire de salariu mă dă în judecată ca să-i dau pensie alimentară mai mare. Și câștigă. Interesul ei este să n-am viață liniștită, mi-a și-a spus că e geloasă pe mine că eu am o nouă familie, iar ea a rămas singură. E numai vina ei, de rea ce este. Se laudă peste tot că are leafă bună, dar m-a înnebunit cu amărâta asta de pensie. Am și eu alt copil de crescut, nu mai fac față, ea se descurcă, nu-i problemă că ar suferi copilul. Sunt dispus la orice condiție pusă de ea, numai să mă lase în pace. Există vreo lege prin care pot să renunț la drepturile mele de părinte, ca să nu mai fiu obligat să-i plătesc pensia alimentară copilului, pe care tot ea o folosește? Mai ales că nu-mi dă voie să-mi vizitez copilul așa cum instanța a stabilit programul, dar se plânge peste tot că nu-mi pasă de el. Femeia asta m-a adus la disperare și, ca să scap de ea, chiar pot să renunț la acest copil, ca să-mi văd de viața mea mai departe. Vă cer scuze și vreau să știți că am venit cu încredere la dumneavoastră”. Copilul nu este o haină care se demodează și o arunci Chiar dacă doriți să renunțați la drepturile față de propriul copil, consilierul juridic Carmen Gicică ne-a explicat că asta nu implică și eliminarea obligațiilor pe care dumneavoastră, ca tată, le aveți față de el în continuare. Totul, din cauză că, potrivit legii, sunteți obligat și în astfel de cazuri să plătiți pensie alimentară copilului. Pe de altă parte, și mama are dreptul să ceară mărirea pensiei alimentare pentru copilul încredințat de instanță ori de câte ori vă crește salariul. Referitor la decăderea din drepturile părintești din motive care ascund trocuri murdare între părinți, așa ceva nu permite legea! Pe de altă parte, este adevărat că un părinte poate fi decăzut din drepturile conferite de lege, însă numai pentru infracțiuni grave, pentru care s-a stabilit, ca pedeapsă adiacentă, și decăderea din drepturile părintești de către instanța penală, însă numai pe durata stabilită de aceasta.