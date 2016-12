Invoirea salariaţilor, obligatorie prin lege?

Invoirea salariaților, obligatorie prin lege?

„Am o vechime de aproape 20 de ani în muncă și ori de câte ori am avut o problemă urgentă, am fost învoită. Dar mi-am rezolvat problemele în ziua următoare, am stat peste program… M-am mutat de câteva luni la o altă firmă, dar aici nu se acceptă nicio oră de învoire. Legea nu e una pentru toți?” – întreabă o cititoare.xxxCu toate că din punct de vedere legal, învoirea nu este reglementată ca atare, Manuela Marcu, specialist în probleme de muncă ne-a spus că, și în lipsa unor prevederi legale, sistemul învoirii salariatului este o practică destul de învâlnită în firmele românești. Însă, la baza învoirii salariatului de la serviciu pentru un timp anume, fără ca acestuia să-i fie aplicate rețineri din salariu, stă înțelegerea dintre angajat și angajator. Practic, învoirea se acordă de către angajator numai atunci când este de acord cu solicitarea salariatului de a lipsi temporar de la locul de muncă, în vederea rezolvării unor interese personale. Pe de altă parte, învoirea nu poate reprezenta o suspendare a contractului individual de muncă, deci salariul nu este afectat.Însă, în situația în care angajatorul respinge învoirea, salariatul are la dispoziție zilele de concediu de odihnă sau concediul fără plată.