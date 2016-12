Înjurături, în loc de scuze!

Fără doar și poate, dintre toți pasagerii unei mașini, un copil neasigurat pe măsura vârstei se află în cel mai mare pericol în caz de accident. Deși, teoretic, se știe prea bine acest lucru, în realitate, aproape că nu este zi în care să nu vedem cum micuții pasageri le stau alături șoferilor pe scaunul din față sau sunt lăsați de capul lor pe bancheta din spate. Asupra acestei situații extrem de grave a atras atenția și Gabriela Bârsăneanu, care, fără a fi o persoană conflictuală, nu poate acorda circumstan-țe atenuante unor asemenea șoferi, fie ei părinți sau simpli însoțitori ai micuților pasageri. Nici nu concepe să aibă înțelegere față de oamenii care-și ignoră, cu bună știință, obligațiile față de securitatea copiilor mici, pe care-i expun cu nonșalață pericolelor care oricum pândesc la tot pasul în trafic.„Trebuie să ne revenim!“„Poate că nu aș fi reacționat dacă n-aș fi văzut, duminică, 12 august, în trafic, în zona Badea Cârțan, o situație care m-a lăsat mască: o fostă vecină mă tot claxona, ca să mă ia în mașină. Am urcat și nu mi-a venit să cred când am văzut că pe scaunul din spate se afla nepoata ei, în vârstă de doi ani și trei luni, fără centură sau alt sistem de asigurare. N-am putut să mă abțin și i-am spus politicos că e periculos pentru copil să stea între scaune. În loc să găsească o scuză, ceva… că nu s-a gândit la consecințe… a început să mă înjure, imputându-mi că mă considera prietenă, nicidecum soacră! Am invocat un motiv pentru a coborî imediat. După circa două ore, m-a sunat, tonul ei fiind și mai agresiv, recomandându-mi să-mi văd mai bine de nepoții mei, că ea are grijă de ai ei! Trebuie să ne revenim, prea ne-am pierdut calmul!”.Salutând controalele susținute ale celor de la Poliția Rutieră din ultimele zile, cititoarea noastră consideră că una dintre temele de control permanente ar trebui să fie și modul cum se respectă legislația rutieră când printre pasagerii din mașină se află copii mici. Iar din traseele monitorizate să nu lipsească cele mărginașe!