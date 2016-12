Cosmetica la domiciliu

Îngrijirea tenului după orele de plajă

„Îmi place să fac plajă, dar am probleme mari cu tenul, din cauza asta stau foarte puțin la soare. Ce-mi recomandă cosmeticiana ca măsuri de îngrijire după plajă?” (Victoria Nanu).v v vVara și-a intrat în drepturi, soarele ne răsfață cu generozitatea sa, iar plajele sunt deja pline. Cu alte cuvinte, bronzul este la mare căutare. După cum ne-a explicat specialista în cosmetică, Bogdana Oancea Stoian, în acest sezon, mai mult decât în cele precedente, se urmărește un echilibru sensibil între natural și auriu. Or, se știe prea bine, ceea ce nu-i este cu putință soarelui, cade în sarcina machiajului, fie profesionist, fie realizat cu forțe proprii, la domiciliu.Așadar, doamnă Victoria, după plajă, indiferent de numărul orelor în care vă răsfățați la soare, cosmeticiana vă recomandă să vă hidratați și să vă masați bine pielea. De asemenea, să vă faceți obiceiul de a folosi un ser de ochi, care vă va ajuta să arătați odihnită și să vă reîmprospătați fața după câteva ore de stat la soare. Nu vă recomandă fondul de ten, mai degrabă încercați să acoperiți doar local acele mici imperfecțiuni. Puteți, de asemenea, la fel de bine să folosiți o cremă hidratantă cu colorant, pe care s-o aplicați cu vârful degetelor, ca să intre în piele cât mai bine și mai repede.Atenție, când folosiți autobronzantul, să aveți o perie pufoasă, care va dispersa produsul și nu va permite acumularea în anumite porțiuni ale feței. Nu uitați să pudrați și gâtul, dar nu prea mult, având grijă să nu fie diferențe de nuanță față de ten.