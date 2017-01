Pentru iubitorii de flori

Îngrijirea plantelor de apartament (II)

Ştire online publicată Luni, 10 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Dacă doriți să aveți mai multă grijă de plante, vă temeți că ele s-ar putea usca sau considerați că floarea preferată a început să dea înapoi sau chiar să se usuce, Luana Iorga, specialist în floricultură (SC Lavtex SRL - Florăria Luana, Constanța, telefon 0241 615347; 0765 841863), vă recomandă ca, în special în primele luni după punerea florii într-un nou ghiveci, să adăugați îngrășămintele potrivite, pentru a îmbunătăți calitatea solului și a ajuta planta să se dezvolte. Pentru fiecare plantă, alt tip de îngrășământ Ceea ce, probabil, nu știu toți iubitorii de flori este că fiecare specie de plante are nevoie de un anumit tip de îngrășământ. Astfel, unele flori au nevoie de suplimente bogate în potasiu, altele de sodiu, altele de compost special. De aceea, este indicat ca atunci când cumpărați o floare să cereți și informații concrete despre îngrijirea ei. Perioada optimă pentru… hrănirea plantelor este de la începutul primăverii până la sfârșitul verii. Lumina Și nevoia de lumină naturală variază de la o plantă la alta. l De exemplu Dracaena, numită și micul palmier de casă, trebuie așezată la oarecare distanță de fereastră, pentru a nu fi direct în bătaia soarelui, primind în același timp suficientă lumină l Săbiuța (sanseveria) are nevoie de umbră l ficusul se simte confortabil într-un loc luminos, dar nu direct în bătaia soarelui l sporul casei are nevoie de mai mult soare, putând fi așezată lângă ferestrele care dau spre est, având grijă să fie mutate când căldura este prea puternică. Respectând aceste sfaturi simple, stimată doamnă Violeta Crângu (din Năvodari) veți avea în scurt timp, în propria locuință, mini-grădina râvnită.Dacă doriți să aveți mai multă grijă de plante, vă temeți că ele s-ar putea usca sau considerați că floarea preferată a început să dea înapoi sau chiar să se usuce, Luana Iorga, specialist în floricultură (SC Lavtex SRL - Florăria Luana, Constanța, telefon 0241 615347; 0765 841863), vă recomandă ca, în special în primele luni după punerea florii într-un nou ghiveci, să adăugați îngrășămintele potrivite, pentru a îmbunătăți calitatea solului și a ajuta planta să se dezvolte. Pentru fiecare plantă, alt tip de îngrășământ Ceea ce, probabil, nu știu toți iubitorii de flori este că fiecare specie de plante are nevoie de un anumit tip de îngrășământ. Astfel, unele flori au nevoie de suplimente bogate în potasiu, altele de sodiu, altele de compost special. De aceea, este indicat ca atunci când cumpărați o floare să cereți și informații concrete despre îngrijirea ei. Perioada optimă pentru… hrănirea plantelor este de la începutul primăverii până la sfârșitul verii. Lumina Și nevoia de lumină naturală variază de la o plantă la alta. l De exemplu Dracaena, numită și micul palmier de casă, trebuie așezată la oarecare distanță de fereastră, pentru a nu fi direct în bătaia soarelui, primind în același timp suficientă lumină l Săbiuța (sanseveria) are nevoie de umbră l ficusul se simte confortabil într-un loc luminos, dar nu direct în bătaia soarelui l sporul casei are nevoie de mai mult soare, putând fi așezată lângă ferestrele care dau spre est, având grijă să fie mutate când căldura este prea puternică. Respectând aceste sfaturi simple, stimată doamnă Violeta Crângu (din Năvodari) veți avea în scurt timp, în propria locuință, mini-grădina râvnită.