Veterinarul pe recepție

Îngrijirea pisoilor de o lună

„Zilele trecute, un binevoitor mi-a lăsat în curte un motănel, cred că nu are mai mult de o lună de zile. Fiind atât de mic, nu prea știu cum să-l hrănesc. Acum îi dau lapte cu biberonul și nu știu dacă am voie să-i dau și apă. Recunosc, i-am dat de câteva ori și mi s-a părut că reacționează cam aiurea. Motănelul este atât de pricăjit, iar eu mă tem să nu i se întâmple ceva rău, pentru că m-am atașat de el și chiar îmi place să-l îngrijesc. Vă mulțumesc anticipat pentru recomandări. V. Barbu, din Constanța” vvv Doctorul veterinar Gheorghiță Mureșanu (S.C. GEO ANIMAVET SRL, b-dul 1 Decembrie 1918 nr. 33, Bl L19, sc. A, tel. 0241/62.98.98; 0341.415.777), precizează că, la această vârstă, nu este indicat să-i dați pisoiașului apă. Până la două luni, este bine să-l hrăniți cu produse alimentare special concepute. După această vârstă, până la patru luni, îl puteți hrăni cu pro-dusul Baby Cat 34, apoi, între 4 și 12 luni, optați pentru Kitten 34.„Zilele trecute, un binevoitor mi-a lăsat în curte un motănel, cred că nu are mai mult de o lună de zile. Fiind atât de mic, nu prea știu cum să-l hrănesc. Acum îi dau lapte cu biberonul și nu știu dacă am voie să-i dau și apă. Recunosc, i-am dat de câteva ori și mi s-a părut că reacționează cam aiurea. Motănelul este atât de pricăjit, iar eu mă tem să nu i se întâmple ceva rău, pentru că m-am atașat de el și chiar îmi place să-l îngrijesc. Vă mulțumesc anticipat pentru recomandări. V. Barbu, din Constanța” vvv Doctorul veterinar Gheorghiță Mureșanu (S.C. GEO ANIMAVET SRL, b-dul 1 Decembrie 1918 nr. 33, Bl L19, sc. A, tel. 0241/62.98.98; 0341.415.777), precizează că, la această vârstă, nu este indicat să-i dați pisoiașului apă. Până la două luni, este bine să-l hrăniți cu produse alimentare special concepute. După această vârstă, până la patru luni, îl puteți hrăni cu pro-dusul Baby Cat 34, apoi, între 4 și 12 luni, optați pentru Kitten 34.