Veterinarul pe recepție

Îngrijirea pisicii lăuze

„E pentru prima oară când trebuie să îngrijesc o pisică lăuză. Mi se pare complet schimbată, plus că mănâncă în neștire, chestia asta mă sperie. Nici să facă foamea nu se poate, că alăptează. Am promis puii unor prieteni și nu vreau să moară, unul câte unul. Vă mulțumesc anticipat pentru sfaturi, Liliana Olaru”.v v vÎntr-adevăr, pisica lăuză are nevoie de o îngrijire specială. Medicul veterinar Gheorghiță Mureșanu recomandă ca aceasta să fie urmărită cu atenție pentru a vedea ce și cât mănâncă și, mai ales, dacă își face nevoile.Referitor la pofta de mâncare, medicul a confirmat că aceasta va crește văzând cu ochii în două-trei zile de la naștere, când va mânca de două ori mai mult decât pe vremea gestației. Însă, lăuza are nevoie, în mod constant, de mâncare de calitate pentru pisicuțe, dar și de apă, pentru a-și menține greutatea. În plus, dacă veterinarul recomandă, se poate completa cu vitamine și minerale, tot în ideea ca pisica să nu se îngrașă. Ideal ar fi să-și mențină greutatea pe care o avea la momentul împerecherii.Cât privește pisicuții, dacă au abdomenul rotund și dorm în liniște, înseamnă că mănâncă suficient. În schimb, dacă miaună și se agită, nu mănâncă destul. De regulă, ar trebui să bea lapte la fiecare două ore, pentru a crește sănătoase.