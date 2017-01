Îngrijirea dinţilor la bebeluşi

Pentru sănătatea dumneavoastră

Îngrijirea dinților la bebeluși

Dragă doamnă Carmen Mardare (din Constanța), îngrijirea dinților copilului este recomandată imediat după apariția primului dinte de lapte. Pentru a diminua cât mai mult riscul aparițiilor cariilor dentare, dr. Ioan Mușat, medic primar medicină dentară (Cabinet medical individual, b-dul Ferdinand nr. 17 b, telefon 611611), face câteva sugestii de întreținere a danturii micuțului. Masarea gingiilor Încă de la apariția primului dinte al copilului, masați gingiile, acest lucru ușurând apariția următorilor dinți. Atunci când bebelușul are deja mai mulți dinți, puteți să-i dați o periuță de dinți recomandată pentru vârsta lui și puțină pastă de dinți pentru copii. El se va obișnui astfel cu obiectul și îi va fi mai ușor să accepte spălatul pe dinți. Nu este necesar să mergeți cu bebelușul la dentist încă de la apariția primilor dinți. Primele vizite la stomatolog pot avea loc după vârsta de trei ani, dacă în acest timp nu apar probleme care să solicite intervenția medicului de specialitate. Atenție la carii! Cariile evoluează mult mai repede la copii decât la adulți, motiv pentru care ideal este să mergeți la stomatolog chiar și la apariția unui simplu punct. Cu cât este descoperită mai devreme caria, cu atât este mai puțin neplăcut pentru bebeluș. Dacă dintele de lapte nu este tratat la timp, va trebui să fie extras și, în acest caz, dintele definitiv ar putea să iasă strâmb. Alimentația influențează dezvoltarea danturii Alimentația are un rol extrem de important în dezvoltarea danturii. De aceea, copilului trebuie să i se administreze o cantitate suficientă de calciu și vitamina D. Cele mai bune surse de calciu sunt: produsele lactate, ouăle, pâinea, legumele verzi și fructele. Vitamina D se găsește în unt, margarină sau pește.