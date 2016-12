Ingrediente nepermise într-o salată sănătoasă

Atât vara, cât și în oricare alt anotimp al anului, o salată pare a fi alternativa cea mai bună pentru o masă hrănitoare și sănătoasă. Din păcate, facem combinații dintre cele mai năstrușnice, fără să ne gândim o clipă că inofensiva salată ar putea deveni un real pericol pentru organism.Pentru a nu se ajunge aici, nutriționista Carmen Pricop este de părere că următoarele ingrediente nu au ce căuta într-o salată pe care o dorim binefăcătoare nu doar pentru papilele gustative, ci și pentru sănătate:Carnea pané. O sursă de proteine o reprezintă carnea de curcan sau de pui, pregătită la grătar. Salată devine însă mai sățioasă și dacă adăugați câteva bucățele de somon. Însă ideea adăugării în salată a mici bucăți de pui pane nu este tocmai bună, întrucât nu face altceva decât să îmbogățească salata în grăsimi nesănătoase.Semipreparatele de carne. Numai 30 de grame de bacon aduc, la fiecare bol de salată, un plus de sare și încă 133 de calorii. Aceste bucățele aromate de carne prelucrată industrial, în cuptoare cu microunde, conțin nitrit de sodiu, un conservant care crește riscul apariției cancerului.Brânza Cheddar. La prima vedere, puțină brânză Cheddar presărată peste salată conferă savoare și aromă, însă, dacă este folosită în mod constant și în cantități mari, aduce un plus de calorii, dar și de grăsimi. Un bun înlocuitor e brânza feta.Sosurile. Indiferent de compoziție, dar mai ales dacă sunt luate din comerț, sosurile sunt cele mai periculoase în salată, așa că renunțați din start la această idee. Rezumați-vă la un sos din lămâie și ulei de măsline și n-o să regretați.Crutoanele. Din păcate, banalele cubulețele de pâine prăjită sunt atât de bogate în calorii, sare, carbohidrați și grăsimi și, din acest motiv, nu constituie un adaos sănătos la salate.