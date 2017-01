Pentru sănătatea dumneavoastră

Înghite pastile aiurea

Ştire online publicată Miercuri, 31 Martie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

„Soțul meu are 62 de ani și cum îl doare ceva, caută în dulapul cu medicamente, citește toate prospectele și e imposibil să nu găsească el ceva pentru durerea lui. Tot spune că pastilele nu sunt făcute ca să omoare oamenii, ci să-i facă bine. Aș vrea să scrieți negru pe alb de ce nu e bine să luăm medicamente după ureche, ca să vadă și el, că pe mine nu mă ascultă și nici la doctor nu vrea să meargă. Vă mulțumesc din suflet!” – Ama, din Constanța. Pericolele auto - tratării Experiența farmaciștilor practi-cieni a demonstrat că nu puțini sunt cei care cumpără medica-mente doar pentru că au văzut o reclamă la televizor, neținând cont că asocierea cu alte produse farmaceutice poate avea efecte nebănuit de grave, ducând chiar la deces. Așadar, automedicația, fără a consulta în prealabil medicul sau farmacistul poate fi dăună-toare, ducând la mascarea diagnosticului, uneori având efecte toxice hepatice, cardiace și renale -atrage atenția specialista. Riscul medicamentelor contrafăcute Un alt pericol pentru cei care apelează la produse farmaceutice fără un consult prealabil este și achiziționarea medicamentelor din surse neautorizate. Acțiunea are la bază vizionarea reclamelor accesate pe internet. Un semnal de alarmă a fost tras chiar de Organizația Mondială a Sănătății, care a constatat că, în majoritatea cazurilor, medicamentele cumpă-rate prin internet sau din alte locuri decât farmacii sunt contrafăcute, iar conținutul este dăunător. „Totodată, mai există și riscul legat de contraindicații sau asocierea greșită cu alte medicamente. Iată numai câteva motive pentru a nu recurge, sub nici o formă, la automedicație. Aproape toate medicamentele au un prospect și, dacă îl veți citi, veți vedea că nu lipsește recomandarea de a consuma acel medicament la sfatul medicului. Nici chiar vitaminele și suplimenții nutritivi nu trebuie luate la libera apreciere” – ne-a spus dr. Roxana Mihalea. Din păcate, ignorând că majoritatea medicamentelor sunt produși chimici de sinteză, mulți oameni le administrează după cum cred de cuviință, fără a lua în calcul și riscurile.