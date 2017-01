Îngălbenirea dinţilor după tratamentul de albire

Pentru sănătatea dumneavoastră

Îngălbenirea dinților după tratamentul de albire

„Am urmat un tratament de albire acum un an, care mi-a albit foarte bine dinții. După nici jumătate de an, dinții au început să se păteze, iar stomatologul nu m-a avertizat despre riscul ăsta. Aș vrea să aflu și eu, dacă se poate, din ce cauză mi s-au pătat dinții așa de repede. Tot ce pot să vă spun este că am niște probleme și am început o cură de ceaiuri. Vă mulțumesc din suflet!” – Teodora, din Eforie Nord. v v v De la Cecilia Bianu, medic stomatolog (Cabinet medical individual - Policlinica Mangalia, strada Mircea cel Bătrân, nr. 3), am aflat că substanțele din ceai sunt pe primul loc în ierarhia celor răspunzătoare de pătarea dinților. Asta nu înseamnă că fumatul, cafeaua, vinul roșu nu au, și ele, un impact negativ. Dacă, după consumul unei cești de ceai, avem curiozitatea să privim atent interiorul ceștii, vom constata că el este întotdeauna plin de pete. La cafea, nu se întâmplă la fel. Consumul de ceai este benefic asupra organismului, însă nu toată lumea știe că pătează dinții. Din fericire, petele de ceai se îndepărtează ușor. Important este ca și după îndepărtarea lor să folosiți o pastă de dinți cu efect de albire pentru a preveni reapariția petelor – ne-a mai spus specialistul, care apreciază că, înainte de albirea dinților, pacientul trebuie să solicite stomatologului informații și despre metodele de îngrijire a danturii după tratament.