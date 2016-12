„Încotro, generaţii de analfabeţi?“

„Încotro, generații de analfabeți?“

Învățământul de stat cu plată și multe universități private „de apartament” au creat, în ultimii ani, adevărate generații de analfabeți. Și când face această afirmație, prof. Ion Ștefănescu se gândește la toți cei care, elevi mediocri fiind de-a lungul anilor, sau chiar sub acest nivel, s-au înghesuit la tot felul de facultăți, peste noapte transformate în loc de pelerinaj pentru beizadele pline de bani. Nu mai trebuia să înveți, că oricum intrai la locurile cu plată: „Desigur, cei ce ieșeau de la locurile cu plată aveau exact aceeași diplomă ca și cei ce intraseră prin examene grele, cu toate că erau niște lepre, mai proaste decât atunci când intraseră, fac aceste afirmații în cunoștință de cauză, nu mă trezesc vorbind din cărți. Iar rezultatele se văd acum”.Nu suntem toți făcuți să umblăm cu mapaCa fost slujitor al școlii până la data pensionării și chiar după, cititorul nostru este conștient că nu toți suntem făcuți pentru a învăța multă carte. Cineva trebuie să știe și să dea cu sapa.... Or, pentru ca persoanele cu înclinație spre… sapă să ajungă s-o și mânuiască, va fi nevoie ca admiterile, la orice nivel școlar, să fie mult mai dificile. Este un sistem în folosul tuturor, și al elevilor, și al părinților, și al societății. „Mă doare sufletul să aud că am ajuns o țară plină de intelectuali idioți. Vreau ca absolventul român de facultate să fie catalogat drept o elită, nicidecum un idiot, iar ca acest lucru să fie posibil, cred că presa și societatea civilă trebuie să fie mai active. Am auzit că la simularea recentă de la bacalaureat de la Iași, rezultatele au fost mai dezastruoase decât cele de la bacul din vara 2011. Credeți că absolvenții din 2010 au fost mai buni, au fost toți demni să devină studenți? Oare vreo instituție de sondaje are preocuparea să vadă ce medii au avut în liceu absolvenții unor facultăți îndoielnice, și nu numai? Trebuie luat taurul de coarne! Până atunci, continui să mă întreb: Încotro, generații de analfabeți?”.