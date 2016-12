Încotro, dacă nu vi se repară computerul aflat în garanţie?

Încotro, dacă nu vi se repară computerul aflat în garanție?

O clientă a eMag Constanța susține că i s-au cerut 522 euro pentru repararea unui laptop aflat în garanție, iar dacă refuză achitarea sumei, va trebui să plătească 72 euro, echivalentul transportului. În aprilie 2010, Costin Gabriela a cumpărat un laptop marca Sony Vaio de la magazinul eMag Constanța. Ghinion, la începutul acestui an, laptopul s-a defectat. Pe baza garanției, a luat legătura cu cei de la magazin, solicitând să-i fie reparat: "Directorul magazinului m-a sfătuit să-l trimit personal la cei de la Sony, că nu e nevoie să-l trimită ei. Cei de la Sony mi-au spus că nu-mi pot repara laptopul decât contra cost, deoarece garanțiile eliberate de terți nu sunt recunoscute de ei. M-am prezentat la magazin cu laptopul, am explicat situația, însă directorul mi s-a adresat foarte urât. În urma discuției în contradictoriu mi-a spus, citez: «Lasă că o să am eu grijă să iasă calculatorul din garanție, o să se găsească lichid în el!». După o lună mi-a venit răspuns de la service cum că garanția mi-a fost refuzată deoarece s-a găsit lichid în calculator. După care, m-au contactat cei de la eMag și mi-au spus că problema mea s-a rezolvat cu refuz garanție, adică am de plată 522 euro, iar dacă refuz, trebuie să achit 72 euro, echivalentul transportului. Am făcut plângere la OPC, iar după aproape șase săptămâni, am fost înștiințată de către directorul magazinului că pot ridica laptopul de acolo, bineînțeles nereparat, dar fără taxă de transport. Aștept răspunsul OPC, să văd dacă mai există vreo soluție, am dat o grămadă de bani pe laptopul ăsta! E incredibil ce se întâmplă!". EMag are altă variantăÎncercând o expunere cronologică a faptelor, Daniel Anghel, directorul magazinului eMag, ne-a prezentat o cu totul altă variantă: "Când a sesizat defecțiunea, doamna Costin a sunat direct la Service Sony, ea însăși făcând mențiunea că a scăpat lichid pe tastatură. Mai mult, sesizarea sa a fost înregistrată acolo, arătându-se și din ce cauză nu mai funcționează aparatul și că, în acele condiții, a ieșit automat din garanție. Este adevărat că după aceea a venit cu laptopul la magazin, noi am verificat la cei de la Sony, care ne-au confirmat problema cu sesizarea inițială și cu faptul că a intrat apă în tastatură. Nu înțeleg de ce se invocă motivul răzbunării! De o lună și jumătate o rog să-și ia laptopul de la noi, dacă nu vrea să plătească reparația, nu se mai pune problema garanției!"."Am făcut cât a ținut de OPC!"Comisarul șef al Comisariatului Județean al Protecției Consumatorului Constanța, Dio-nisie Culețu, ne-a confirmat că s-a primit o reclamație din partea Gabrielei Costin, pe email, înregistrată la data de 9 iulie 2012, răspunsul OPC fiind expediat la data de 2 august a.c., tot pe email. În urma verificărilor efectuate de comisarul care s-a deplasat la sediul magazinului, s-au prezentat dovezi precum că laptopul a fost dus în service, acolo constatându-se că existau urme de mâncare, mai exact ciorbă, vărsată pe placă și tastatură, situație confirmată și de fotografiile atașate. Drept urmare laptopul a fost scos din garanție: "Noi apărăm interesele consumatorilor, este adevărat, însă avem nevoie de o bază, dacă ni se pun pozele în față, n-ai ce să faci! Tot ce am putut face pentru proprietara laptopului a fost scutirea de la plata transportului, respectiv 72 de euro. Am făcut cât a ținut de OPC!" - ne-a mai spus comisarul șef. Suspiciunile, lămurite în instanțăAvând în vedere că proprietara are convingerea că aparatul nu i-a fost rezolvat din cauza altercațiilor avute cu directorul magazinului, respingând categoric ideea urmelor de apă sau mâncare pe placă și tastatură, singura soluție pentru constatarea adevărului este să formuleze o acțiune în instanță. Dionisie Culețu ne-a spus că, în astfel de situații, instanța poate desemna un expert autorizat, în măsură să demonstreze cine are dreptate în cazurile controversate: "Am mai primit reclamații la adresa eMag, e adevărat, însă noi facem constatarea pe ce ni se pune la dispoziție. Expertizele se fac prin instanță, dacă pe cale amiabilă nu se rezolvă litigiile dintre client și firma reclamată".