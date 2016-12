În ziua de azi, totul e pe bani!

Dacă înainte de 1 octombrie 2011, cel care găsea un obiect de valoare pe stradă și apoi îl preda păgubașului nu putea impune proprietarului niciun fel de recompensă, după acest moment, recompensarea gesturilor nobile este impusă prin lege. De mici am fost educați ca ori de câte ori găsim un obiect valoros pe stradă sau în alte locuri publice să facem toate eforturile posibile pentru a-i parveni proprietarului. Iar dacă nu există date care să conducă la identificarea păgubașului, evident, să-l predăm la Poliție. Desigur, există și alternativa de a ne însuși pur și simplu bunul găsit, fără să ne gândim că dacă am fi fost noi în locul păgubașului, nu ne-ar fi convenit asta. Dincolo de aceste reguli de bun simț, după apariția noului Cod Civil, însușirea unui bun găsit ne poate crea mari necazuri. După cum ne-a explicat consilierul juridic Carmen Gigică, fapta de a nu preda în termen de 10 zile un bun găsit autorităților sau celui care l-a pierdut, sau de a dispune de acel bun ca de al tău se pedepsește cu închisoare de la o lună la trei luni sau cu amendă. Cu aceeași pedeapsă se sancționează și însușirea pe nedrept a unui bun mobil ce aparține altuia, ajuns din eroare în posesia făptuitorului. Pe de altă parte, proprietarul care își recuperează bunul găsit este obligat să-l recompenseze cu bani pe autorul nobilului gest, și nu cu cât vrea el, ci cu un procent stabilit prin lege. Cititorului nostru, Andrei Zidaru, nu îi vine să creadă însă că legea îl obligăsă-l recompenseze pe cel care i-a găsit telefonul mobil și laptopul uitate la un ghișeu public și nu propriul bun simț: „Este și normal că dacă un om cumsecade îți predă lucrurile pierdute te simți, obrazul te obligă să-i dai ceva. Dar îi dai cât îți permiți, nu un procent, ca la ospătari! Chiar te obligă legea să plătești recompensă în bani, la procent?”.10% din valoare, ca recompensăCu toate că nu vă împăcați cu această idee, domnule Zidaru, păgubitul care își recuperează bunul găsit de altcineva chiar este obligat să plătească o recompensă, al cărei cuantum nu este lăsat la propria apreciere. Totul, din cauză că legea îl obligă pe proprietar să-i dea găsitorului 10 la sută din valoarea obiectului pierdut. Ce faci cu bunul găsit?Dacă bunul respectiv a fost găsit într-un loc public, obiectul trebuie predat, cu proces-verbal, celui care deține un titlu asupra locului unde a fost găsit. În termen de trei zile de la data preluării bunului pierdut, acea persoană este obligată să îl predea, tot pe bază de proces-verbal, poliției din localitate. La rândul său, poliția va afișa la sediul său și pe pagina de internet un anunț privitor la pierderea bunului, cu menționarea tuturor elementelor de descriere a acestuia.Aveți de ales!Dacă bunul respectiv este predat direct proprietarului de drept, atunci acesta din urmă este obligat să-i achite găsitorului o recompensă reprezentând a zecea parte din preț sau din valoarea actuală a bunului. Se poate întâmpla însă ca imediat după pierderea bunului respectiv, proprietarul să facă o ofertă publică de recompensă. În astfel de situații, găsitorul are dreptul să opteze fie pentru suma fixată de lege, fie pentru oferta de recom-pensă publică a proprietarului. Mai pe românește, adio gesturilor cavalerești, în ziua de azi, totul e pe bani!