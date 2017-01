„În perioada de probă prestez muncă… patriotică?“

Ştire online publicată Luni, 17 Decembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

„Am fost de acord să semnez pentru perioada de probă, eu mi-am făcut treaba, am și uitat că sunt în probe. Fără să mi se reproșeze nimic, m-a chemat doamna de la Personal și mi-a spus că nu mai e nevoie de mine. Eu știu că dacă am semnat un contract trebuie să mi se dea preaviz și explicații de ce sunt dat afară. Sau în perioada de probă prestez muncă patriotică?” – M. Nicolae.v v vPentru a ști exact cum stau lucrurile și ce drepturi are un angajat în perioada de probă, Manuela Marcu, specialistă în probleme de muncă, ne-a explicat, mai întâi, ce înseam-nă perioada de probă. Practic, la încheierea contractului de muncă, angajatorul are dreptul să stabilească o perioadă de probă de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcțiile de execuție și de cel mult 120 de zile calendaristice pentru funcțiile de conducere. Scopul acesteia este de a permite verificarea aptitudinilor salariatului înainte de angajarea pe durată nelimitată.Chiar și în cazul persoanelor cu handicap, verificarea aptitudinilor profesionale se face tot prin perioada de probă. Diferența este că, în acest caz, durata probei este de maximum 30 de zile calendaristice.Încetarea contractuluiDomnule Nicolae, într-adevăr, legea permite ca pe durata sau chiar și la sfârșitul perioadei de probă, angajatorul să dispună încetarea contractului individual de muncă doar printr-o notificare scrisă, fără a mai fi nevoie de preaviz. Interesant este că inițiativa încetării contractului o poate avea și angajatul, care poate pleca, de asemenea, fără să-și motiveze decizia.Drepturi de salariatCât privește drepturile, pe toată durata perioadei de probă, salariatul are aceleași drepturi și aceleași obli-gații ca ale oricărui angajat, pe care, de altfel, și le-a asumat el însuși la semnarea contractului individual de muncă. De aceea, este bine ca astfel de contracte să fie bine studiate, iar dacă termenii nu sunt întotdeauna înțeleși, să se apeleze la un jurist.