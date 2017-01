În orice situaţie este nevoie de acordul tatălui pentru a pleca în străinătate cu copilul?

Cititorii întreabă

În orice situație este nevoie de acordul tatălui pentru a pleca în străinătate cu copilul?

(Simina Ailenei, din Mangalia) În Legea nr. 248 /2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate sunt specificate clar condițiile în care un părinte poate ieși din țară cu copilul. Dacă nu poți obține acordul tatălui, consilierul juridic Carmen Dumitru subliniază că singura soluție este de a obține o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, prin care copilul să-ți fie încredințat. Numai în aceste condiții te poți prevala de conținutul articolului 30, lit c, din lege, care are următorul conținut: „Minorului care este înscris în pașaportul unui părinte și călătorește în străinătate împreună cu acesta sau, după caz, este titular al unui pașaport individual și călătorește împreună cu unul dintre părinți, i se permite ieșirea din țară în aceleași condiții și împreună cu acesta, fără a mai fi necesară declarația celuilalt părinte, numai dacă părintele însoțitor face dovada faptului că minorul i-a fost încredințat prin hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă".